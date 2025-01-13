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都市更新貸款新規上路 五大重點一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
都更貸款新規讓推動上更順利。圖／記者陳正興攝影
都更貸款新規讓推動上更順利。圖／記者陳正興攝影

為促進都市更新順利推動，內政部於日前公布修正「都市更新事業優惠貸款要點」部分規定，共有五大重點，包括貸款對象明確化、優先受理條件、貸款用途更細化、額度與期限更彈性及監管與輔導加強。

內政部指出，第一，貸款對象新增「都市更新會會員」及「自行出資辦理都市更新事業的土地所有權人」，擴大適用範圍；第二，明確規範內政部選定的都市更新案，及迅行劃定更新地區的事業案可優先申貸。

第三，貸款資金用途包括土地及建物取得、工程費用、稅捐管理費用、容積獎勵申請費用等，並以核定計畫為基準；第四，貸款額度最高為所需資金的80%，特定更新會及自行出資辦理者不受此限，貸款期限最長6年，寬限期至少1年，並針對訴訟或救濟期間提供扣除優惠。

第五，內政部設立諮詢窗口，提供申貸輔導，同時強化貸款用途監督，確保資金用於更新事業。

內政部表示，這次修正目的是為了提升都市更新事業的操作便利性，減少業者的資金壓力，同時確保貸款資金使用透明，未來將持續優化相關政策，支持城市發展與居民生活品質提升。

內政部 壓力 都市更新

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