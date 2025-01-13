台電盼立院支持兩千億撥補 楊瓊瓔批沒把人民錢當錢

今年度中央政府總預算最快下周闖關，台電今天籲請國會支持2000億元的撥補預算，穩定民生物價。國民黨立委楊瓊瓔表示，近年來執政黨已挹注台電3000億元，現在再要2000億元，台電根本是獅子大開口、沒把人民辛苦錢當錢。

行政院編列去年度追加預算及今年度中央政府總預算各1000億元，合計2000億元撥補台電。台電今天指出，爭取2000億元預算是為了補貼民生電價，2022年到2024年，台電每年吸收民生電價成本超過800億元，三年間就吸收了2800億元，國際間其他國家也有類似做法。

楊瓊瓔表示，執政黨能源政策錯誤，卻裝作沒看見，在台電「財務改善計畫」出爐時，她上周就已為此質詢經濟部長郭智輝，表達對於「財務改善計畫」中缺乏有效改善措施、缺乏具體未來規劃的擔憂。

楊瓊瓔指出，總預算裡公務預算1000億，之前追加預算1000億，台電希望可以撥補共2000億元，但同時台電「財務改善計畫」結論說，就算補2000億，2026到2027年仍虧損，台電說「無法單靠自身努力達到損益兩平」，更建議若燃料成本波動，「可考量適度調整民生電價或政府持續補助民生用電」

「拿到撥補，台電仍然要繼續跟人民要錢嗎？還是繼續漲電價？」楊瓊瓔質疑，報告強調台電過去吸收民生用電成本2800億元，但2023年，執政黨已用編列預算增資2500億元、特別預算挹注500億元，現則再要2000億元，等於3年投入5000億人民血汗錢，台電說法根本是獅子大開口、沒把人民辛苦錢當錢。

楊瓊瓔表示，台電燃料佔成本結構六到七成，就是政府能源政策錯誤，捨棄便宜乾淨核能不用火力全開，過度仰賴需進口能源所致，郭智輝上周答詢她時說，核電延役在核安、全民共識前提下「是選項之一」。政府核能立場多次變動、不清不楚，對照不斷出包和延遲跳票的光電、風電等再生能源發展，實在無法令社會信服。

楊瓊瓔說，在政府及台電未對撥補後是否不漲電價？是否還需要繼續撥補？作出具體規劃和回答前，她會支持黨團的決議。她並要求，政府對於是不是要繼續「非核家園」、以及台電除了跟人民要錢，究竟在管理面、經營成本等可以再如何具體抑制虧損，應要更積極向立法院溝通，提出可讓人民社會能接受的預算執行計畫。