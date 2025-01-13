2025年台灣工具機展望：挑戰與機遇並存 出口看增5%至10%

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳13日表示，儘管今年上半年景氣仍不明朗，但川普大力推動美國製造回流，以及今年3月有台北國際工具機展加持，預期下半年接單可望回升，全年工具機及零組件出口上看5%至10%成長。

台灣工具機暨零組件公會13日在台北W飯店舉辦「2025工具機產業展望」發布會，全面剖析工具機產業的發展趨勢 。陳伯佳表示，儘管今年全球經濟環境充滿挑戰，台灣工具機產業依然展現突破的勇氣與韌性，積極尋求新機遇，並以審慎而樂觀的態度迎接未來。

陳伯佳指出，工具機公會近期針對會員廠商進行問卷調查，顯示54%的廠商認為今年營收會成長、持平的有32%、認為衰退的僅14%；至於出口部分，認為會成長的僅50%、持平的約23%、認為會衰退的卻有27%。

由此顯示，儘管大部分企業預期營收會成長，但出口方面則呈現較大的不確定性，產業面臨的外部環境依然充滿挑戰。整體來看，台灣工具機產業對2025年的景氣展望，呈現樂觀與謹慎並存的態勢。

在零組件方面，問卷調查顯示，認為營收會成長的高達87%、持平的有13%；至於出口，認為成長的僅25%、持平的有50%、認為衰退的也有25%。

台灣工具機關鍵零組件產業在2025年的營收預測普遍樂觀，但出口展望則相對謹慎。零組件產業在應用市場或特定利基市場具有較強的競爭力。提升技術實力與拓展多元市場，將是確保零組件產業持續發展的關鍵。

程泰集團（1583）董事長楊德華指出，俄烏戰爭及中東衝突，仍是最大變數，川普2.0效應也有待觀察，程泰集團最近針對各地區代理商進行調查，發現庫存依舊很滿，但有些急單，程泰集團第1季接單無虞，但第2季還要努力。

「台灣工具機也不必太悲觀！」楊德華認為，川普就任後，俄烏戰爭與中東衝突應該很快就會落幕，相關重建的需求與市場信心回復，預期下半年景氣有機會回升。

東台集團（4526）董事長嚴瑞雄則認為，近期相當熱門的Al機器人話題，儘管台灣在人形機器人領域還未看到相關成果，但諧波減速機、行星減速機、微型滾珠螺桿等機器人關鍵零組件，都已陸續打入國際機器人大廠供應鏈，包括工業機器人、自動上下料等自動化產業需求，仍極具商機。

巨型車床大廠三鋒機器董事長林松益也呼應陳伯佳的說法，表示美國總統選舉結束，不確定因素消除，川普推動製造業回流，加上代理商為避開提高關稅的成本，最近拉貨動能強勁，三鋒已陸續接獲數台各式車床訂單，金額超過1億餘元。

工具機公會指出，2024年全球經濟受到多重不確定因素影響，包括各國選舉後政策未定、地緣政治衝突升溫、通膨壓力加劇、原材料與物流成本上漲，以及匯率波動等，使得市場對經濟復甦的前景感到憂慮，整體需求疲弱成為工具機產業的首要挑戰。

2024年儘管出口表現較2023年有所下滑，但去年第4季起出口逐月增長，市況逐漸回穩，顯示「最壞的谷底已過」。

展望2025年，全球經濟依然面臨諸多變數，例如川普2.0新政可能重塑經濟秩序，供應鏈加速移轉與重組，以及各國推動淨零減碳政策。雖然這些因素可能壓抑經濟成長，但也帶來新興領域的投資機遇。

此外，少子化導致的勞動力短缺問題日益嚴峻，促使產業加速向高效能、數位化與綠色轉型方向發展。對工具機產業而言，這些趨勢不僅是挑戰，更是推動技術創新與開拓市場的關鍵契機。

帶動內需是活絡景氣循環的重要方式之一，各國已普遍採取相關措施鼓勵內部經濟消費，例如日本和中國大陸的汰舊換新補助政策。

為此，工具機公會建議政府，應進一步擴大支持力度 ，鼓勵大型企業採用國產設備，並結合公會推行的「節能標章評鑑」計畫，提升設備性能與節能效率，全面邁向綠色製造。

另外，公會也積極促進如半導體、機器人、航太、自行車、水五金、手工具與螺絲等產業的合作，構建完整的產業生態系，並透過建立共通平台與共享資源等策略，強化產業鏈合作，進一步提升台灣的國際競爭力。