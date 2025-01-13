滙豐估美今年降息3碼 看淡日圓年底前維持160價位

滙豐（台灣）今天預估，美國聯準會（Fed）將在3月、6月、9月各降息1碼（0.25個百分點），今年全年共降3碼。日本銀行將審慎溫和升息2碼，估年底前日圓兌美元維持在160價位。

滙豐銀行今天舉行2025第1季投資展望記者會，以「驅動新時代的成長引擎」為題。

滙豐亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預估Fed今年 1月將按兵不動，3月將降息1碼（0.25個百分點），6月和9月再分別各降息1碼，2025年全年降息3次、共3碼。

范卓雲分析，美國總統當選人川普（DonaldTrump）是支持「美國優先」，其中關稅和移民政策的調整，將對通膨帶來更多不確定因素，而支撐美元續強。

總體經濟部分，范卓雲表示，基本面仍看好2025年的全球經濟展望，估全球今年經濟成長率為2.7%、美國經濟成長率2.2%，雖然GDP成長率放緩，但整體經濟成長仍有韌性。

亞洲匯市方面，范卓雲指出，滙豐看淡日圓表現，估今年底之前日圓兌美元維持在160價位，不過偏弱的日圓是日本企業出口的有利因素。

至於日本央行（日本銀行），滙豐預估將分別在今年上半年、下半年各升息1次、每次1碼，范卓雲指出，日銀的溫和升息，顯示審慎的貨幣政策。