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工商界列出挺四接理由 反對方稱別被台電錯誤資訊誤導

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆工商界團體代表今天上午在台北舉行記者會，公開表態支持四接。記者林伯東／攝影
基隆工商界團體代表今天上午在台北舉行記者會，公開表態支持四接。記者林伯東／攝影

協和電廠四接環評初審將於17日召開，基隆工商業界代表今天表態力挺四接。守護外木山行動小組召集人王醒之表示，政府及台電應提供正確資訊，而非誤導工商界。重視基隆漁業發展，應要求台電做出「不造地」承諾，而非縮小造地面積就好。

中華民國廠商聯合總會副總會長魏雅庵、基隆市商業總會理事長鄭錦洲、基隆市大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香、基隆區漁會理事長簡建輝和總幹事陳文欽、台船工會前理事長藍許清等人，今天表態挺四接，理由包括環評沒過要續用燃油機組、AI產業要用電、電廠「油改氣」減少空汙及碳排、台電已縮小填海造地面積。

王醒之表示，協和電廠燃油1、2號機2019年除役，3、4號機因空汙防治設備無改善空間，未來難符合3級防制區加嚴標準，今年6月30日除役。所以無論四接環評是否通過，燃油機組都必須除役，沒有繼續用的問題。環評資料顯示，協和電廠轉型大型燃氣火力電廠，每年分別排放623萬公噸溫室氣體、1221公噸空汙，是增碳而非減碳，空汙排放量也比轉型地熱等再生能源更高。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，輝達公司的永續報告書，承諾透過再生能源為辦公室和資料中心提供全球所有電力。Google、Meta、微軟等國際科技公司，也在積極尋求以地熱維持資料中心運作。北東既有豐富的地熱潛能，應要求政府將協和轉燃氣的龐大資源，投入節能、能源管理、儲能及再生能源等真正低碳排的永續四能，才是真正有助基隆工商發展的能源轉型。

反對台電四接方案陣營表示，國際上許多研究都指出，「填海造地」會嚴重損害漁業資源，能源開發不該只有在「水產動植物繁殖保育區」填海造地一種選項。過去中油三接也曾多次縮減造地面積，最後在藻礁公投期間，提出「不造地」方案。重視基隆漁業發展，應要求台電做出「不造地」承諾，而非有縮小造地面積就好。

守護外木山行動小組及多個公民團體代表，今到基隆市政府發達反對四接立場。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組及多個公民團體代表，今到基隆市政府發達反對四接立場。記者許正宏／攝影

台電 四接

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