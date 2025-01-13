賴總統盼共同打造更全方位、更具韌性的防救災體系

賴總統13日上午接見2024年「鳳凰獎」楷模得獎人，感謝所有得獎人守護國人生命財產，為國家、社會、人民全力以赴、犧牲奉獻的精神。並表示，未來要繼續團結所有力量，全面強化防救災體系；持續提升消防訓練中心各項設施，精進消防人員專業能力；也要為第一線人員充實裝備器材與汰換救災車輛。期盼所有鳳凰獎楷模與政府一起努力，共同打造更全方位、更具韌性的防救災體系。

賴總統致詞時表示，再過幾天，就是「119消防節」，首先他要恭喜各位得獎人獲得消防最高榮譽「鳳凰獎」，也藉這個場合向全國消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工朋友，以及投入消防教育的老師們，致上最高敬意和感謝。

賴總統指出，每當臺灣遭遇災害的挑戰，全國消防人員都不分彼此，深入災區，全力以赴。去年臺灣經歷震災、風災和火災，因為有消防人員的努力付出，民眾才能獲得援助、盡早恢復正常生活。每一位投身消防領域的夥伴，都是守護國人生命財產和社會安全的重要力量。在座所有得獎人在崗位上的卓越表現，都讓這股力量更加強大，讓臺灣社會和人民更加安全；各位鳳凰獎楷模雖然來自不同縣市，獲獎事蹟也有所不同，但為國家、社會、人民全力以赴、犧牲奉獻的精神都是一樣的。

賴總統說，這次獲獎的中央警察大學吳貫遠教授，從事消防教育、研究和行政工作超過30年，除推動學術與技術國際交流，更在2023年翻譯出版日本權威著作—《建築火災安全工學入門》，讓臺灣能與國際接軌，提升國家防災能力。他看到事蹟介紹中，吳教授的使命是要讓臺灣在全球防災研究中占有一席之地，這也是政府和民間共同目標，要讓臺灣更進步、更有競爭力，也能為世界做出更多貢獻。

賴總統認為，現在提升全社會防衛韌性就是我們共同的使命，因為臺灣越安全，世界就越安全，臺灣人民也會因此而更安全。當前不論是面對威權主義擴張或是氣候變遷衝擊，以及複合式天然災害挑戰或是平時面對的火災，「我們都必須讓社會更具有韌性和能力，因應各種威脅和挑戰」。

賴總統指出，臺灣一直在進步。去年921地震25周年，當年幫助臺灣的許多國家，都派員來到臺灣，進行災防合作交流。過去臺灣受到國際援助，現在臺灣有能力，也有經驗，可以幫助其他國家。這不是一蹴可幾，而是多年來許多人共同努力的成果，因此未來要繼續團結所有力量，更要加快腳步，全面強化防救災體系。

賴總統表示，「我們要持續提升消防訓練中心各項設施，精進消防人員專業能力；也要為第一線人員充實裝備器材與汰換救災車輛」。另外，政府從2019年推動充實消防人力計畫，「5年增補3千人」已在2023年如期達標；去年持續擴大推動這項計畫，從2024年開始到2028年要再增補3千名消防人員，強化消防能量。

最後，賴總統再次感謝所有得獎人的貢獻，也期盼大家都能與政府一起努力，共同打造更全方位、更具韌性的防救災體系。並向大家拜個早年，也再次感謝消防弟兄姊妹堅守崗位、守護國人生命財產安全，讓國人安心迎接新的一年。