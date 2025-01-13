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四接環評攻防被點名 謝國樑、林沛祥和童子瑋各自接招

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
環境部17日召開「四接」環評初審會議，守護外木山行動小組及多個公民團體代表，今到基隆市政府發達訴求，希望立委林沛祥要出席。記者許正宏／攝影
環境部17日召開「四接」環評初審會議，守護外木山行動小組及多個公民團體代表，今到基隆市政府發達訴求，希望立委林沛祥要出席。記者許正宏／攝影

環境部17日召開「四接」環境影響評估第6次初審會議，反對陣營點名基隆市長謝國樑、立委林沛祥和基隆市議長童子瑋表態。市府回應會兼顧環境永續與經濟發展立場，把關四接建設。林說，四接針對港口的評估，會在立法院嚴格審查。童呼籲中央依法辦理，傾聽在地民意。

協和發電廠更新改建計畫（四接）環境影響評估專案小組，17日召開第6次初審會議，反對陣營憂心強行通過「填海造地」最爛方案，影響基隆港經濟發展，以及造成威海營區、內木山營區國安問題，還會犧牲基隆海洋永續發展，今天到市府表達訴求，點名謝國樑、林沛祥和童子瑋應表態捍衛市港發展。

今年到市府人士包括守護外木山行動小組召集人王醒之、 我愛番仔澳灣連線召集人謝國清、基隆市議員陳冠羽、民眾黨立委黃珊珊基隆務處主任呂承祐、荒野保護協會台北分會分會長游晨薇、基隆市台灣頭文化協會理事長陳世一和總幹事張雯玲、基隆市教師工會秘書長顧翠琴。

基隆市政府副發言人張家馨表示，市府重視各方民意，將持續站在把關市民權益、兼顧環境永續與經濟發展立場，善加把關四接建設。

林沛祥表示，如果四接會危害到基隆市民的健康安全，或是會危害到基隆市商港的航道安全，身為基隆市立委會堅決反對。四接環評不是只有環境評估而已，也要經過交通專業評估。針對港口的評估，他將在交通委員會嚴格審查。

童子瑋說，四接牽涉國家能源配置與地方經濟發展，是在地的重要建設。他會呼籲中央依法律程序辦理，並就能源、環境、交通專業上進行把關，同時溝通、傾聽在地居民的意見與想法。

環境部17日召開「四接」環評初審會議，守護外木山行動小組及多個公民團體代表，今到基隆市政府發達訴求，希望立委林沛祥要出席。記者許正宏／攝影
環境部17日召開「四接」環評初審會議，守護外木山行動小組及多個公民團體代表，今到基隆市政府發達訴求，希望立委林沛祥要出席。記者許正宏／攝影

四接 基隆港

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