占基隆營業稅8成 基隆工商界力挺四接：輝達AI大量用電

協和電廠四接環評初審將於17日召開，基隆工商業界代表今天在台北市召開力挺四接的記者會，包含占基隆市營業稅8成的大武崙工業區、六堵科技園區等出席，基隆工商界強調，四接並非只有基隆，而是台灣北東部供電穩定，尤其輝達、AI產業進駐，需要大量的用電需求。現場也喊出「四接趕快做、產業大利多，協和有改氣、基隆有福氣」。

中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵表示，在預期台灣會缺電，尋求用電供電穩定，四接工程就相當重要，尤其，輝達執行長黃仁勳曾表示未來AI產業要大量用電，而台灣要維持國際貿易，協和電廠扮演重要的角色。「基隆有多少6年可以等？還要等下去嗎？」

集結地方企業，會員達75單位、137家公司行號的基隆商總理事長鄭錦洲說，大武崙工業區占基隆營業稅的8成，當初協和四接電廠更新，承諾不能妨礙基隆港船運進出，同時也允諾用電供應先提供基隆後轉到雙北。

鄭錦洲也說，特別是工商團體曾詢問基隆市長謝國樑如何解決大武崙工業區逐漸飽和狀況，謝回應，基隆正在規畫第三個工業區，「要招商電子業救經濟，都要用電，外面招商第一個問就是電哪裡來？否則不敢來；要馬兒跑又要馬兒不吃草？」

大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香也說，廠區有8成都是上市櫃公司，不容許一天停電，「一停業損失都會很大。」而且，協和發電廠都有專家解決相關環境環保議題，改建真的不能再拖下去。

對於生態的部分，基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽說：基隆有遠洋、近洋等漁業豐富，協和改建工程時確實有疑慮，但是現在逐漸把面積縮小，也有啟動相關復育工作、專家學者商討，在珊瑚生態部分也有與海大研究，環保、用電之間能有雙贏。

台船工會前理事長藍許清說，台船與協和電廠其實有著類似處境，同樣面對設備老舊需要更新，如果燃油機組繼續使用，空汙會更趨嚴重，而且若日後面臨到關廠、縮減業務，其實對於基層員工工作權益也會受影響。

會後，魏雅庵受訪表示，四接工程對於北東部大都會用電，也是強化用電韌性，只是基隆最靠近協和電廠，所以供應也最直接，尤其輝達設立海外總部考量點之一就是電力穩定，尤其台灣很多電廠營運年限將至，在面對AI加入後，所有供電勢必會缺電，那韌性就成了重要議題。「應該以整個區域來看，不是只有基隆而已。」