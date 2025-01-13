影／基隆工商界表態力挺四接 盼環評盡速通過
基隆工商界團體上午在台北舉行記者會公開表態支持四接，表示協和改建的環評已經拖六年，產業發展瞬息萬變，「基隆有多少個六年可以等？」，現在輝達有意在台灣北部落腳，是台灣經濟發展的關鍵時刻，希望協和改建趕快通過環評，把握住這個關鍵機會。
中華民國廠商聯合總會副總會長魏雅庵、基隆市商業總會理事長鄭錦州、基隆市大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香、六堵科技園區廠商協進會總幹事李栢煒、基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽與台船工會前理事長藍許清及多位台船工會幹部，於台北市長官邸舉行記者會表達支持四接的心聲，魏雅庵表示國家發展靠經濟，經濟發展要靠企業，AI時代來臨，勢必是一個大用電時代，協和更新機組可以滿足基隆產業發展的用電需求、城市未來發展，協和油改氣，減少空汙及碳排，符合在地民眾期待。
鄭錦洲說「做生意、要發展，都需要用電，你不能又要馬兒跑，又不讓馬兒吃草。」基隆現在正在規畫第三個工業區，如果要實現，就一定需要協和更新，他建議台電在協和更新後，從電廠拉一條電網線路直供大基隆地區，台電已經同意，因此協和電廠改建對基隆是大利多。
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