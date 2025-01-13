安心採買過好年 經部磅秤抽檢合格率達99.9%

農曆春節將來臨，為確保民眾採買年貨交易使用的磅秤計量準確，經濟部近日完成市場磅秤專案檢查，合格率達99.9%，僅2件不合格，攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，最高可處新台幣7萬5000元罰鍰。

標準檢驗局今天發布新聞稿表示，針對全台傳統市場、量販超市、水果大賣場及風景區等142個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查6783台磅秤，合格6781台，不合格2台。

對於檢查不合格的磅秤，標準局表示，均已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

標準局表示，市場用磅秤為應經檢定法定度量衡器範圍，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單的磅秤進行交易；另為確保市場磅秤計量準確及交易公平，除每年皆會於春節、端午、中秋等重要節慶前實施磅秤專案檢查外，平時仍持續至全國各地市場實施磅秤檢查。

標準局再次呼籲，民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向標準局或所屬各分局申訴檢舉，將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。