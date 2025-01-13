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影／拿18年前剪報 環團呼籲謝國樑實踐反對四接立場

攝影中心／ 記者許正宏／基隆即時報導
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港發展、造成國安問題，王醒之（右二）更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，不惜對抗黨中央，呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港發展、造成國安問題，王醒之（右二）更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，不惜對抗黨中央，呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場。記者許正宏／攝影

環境部即將於1/17舉行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估專案小組第6次初審會議」，守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接環評若通過將會影響基隆港經濟發展、造成威海營區，內木山營區國安問題，環團再度邀請基隆市長謝國樑及立委林沛祥比照前年112年7月協和電廠環評專五審模式，全程參與環評，兌現選前守護基隆市港及海洋的承諾。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，填海造地區域與水產動植物保育區完全重疊，而儲氣槽緊鄰軍港要塞恐成未來敵軍攻擊焦點、填海造地蓋四接將會嚴重影響基隆港發展，要求地方政府明確表達反對立場。王醒之更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，反對深澳電廠興建卸煤碼頭，不惜對抗黨中央，甚至對當時的馬英九總統、行政院長劉兆玄喊話「馬總統及劉內閣口口聲聲說要減碳、要環保，卻對火力發電廠和卸煤碼頭視而不見，….如果馬政府的經濟部是支持破壞海洋生態的卸煤碼頭，那不如在野算了」。王醒之呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場，同時也呼籲基隆立委林沛祥共同前往，要求環境部不應在未取得地方政府共識前貿然審查此案，徒增中央與地方衝突。

守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港發展、造成國安問題，王醒之（右三）更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，不惜對抗黨中央，呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港發展、造成國安問題，王醒之（右三）更翻出一份收藏了18年的舊剪報，指出當年的謝國樑是執政黨的立法委員，為了守護基隆市海科館旁的番仔澳灣海域，不惜對抗黨中央，呼籲此刻的「謝市長」遙想十八年前的「謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會重申反對立場。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港經濟發展、造成威海營區，內木山營區國安問題，環團再度邀請基隆市長謝國樑及立委林沛祥比照前年協和電廠環評專五審模式，全程參與環評，兌現選前守護基隆市港及海洋的承諾。記者許正宏／攝影
守護外木山行動小組與公民團體今天在基隆市府門口舉行記者會，表示「填海造地蓋四接」環評若通過將會影響基隆港經濟發展、造成威海營區，內木山營區國安問題，環團再度邀請基隆市長謝國樑及立委林沛祥比照前年協和電廠環評專五審模式，全程參與環評，兌現選前守護基隆市港及海洋的承諾。記者許正宏／攝影

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