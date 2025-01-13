四接環評初審若通過 反對陣營備戰下一步 再盼市府把關

環境部排定17日召開「四接」環境影響評估第6次初審會議，反對陣營對結局不表樂觀。守護外木山行動小組召集人王醒之今天說，初審失守的下一個戰場是環評大會，再擋不下，就要像新北市把關核一廠室外乾貯設施一樣，靠基市府守護基隆港市環境。

台電規畫在基隆港嘴外海域，興建四接卸收天然氣碼頭，環評初審數度卡關。台電日前補交四接環境影響評估報告書初稿報告給環境部後，四接第6次初審會議將在17日召開。

台電規畫在基隆港嘴外海域，興建四接卸收天然氣碼頭，環評初審五度卡關。台電日前提出四接環境影響評估報告書初稿報告，環境部將於17日召開第6次初審會議。

台電董事長曾文生日前喊話，近年北部除役機組較多，盼四接環評早日通過，降低北東電網供電不足風險。守護外木山行動小組及台灣蠻野心足協會反駁指出，近年北部新增燃氣火電，減去除役核、火電廠，淨增219.52萬瓩，顯無缺電問題，強化北西與北東電網韌性才是關鍵。

面對17日的初審會議結局，王醒之不表樂觀，因為前年發生四接「黑箱環評事件」，讓人餘悸猶存。近期中火二期或是高雄七接環評會議，無論反對聲浪、社會疑慮多大，閉門會議完仍是建議通過。

王醒之表示，倘若初審通過，送大會審議將是下一個戰場。如果大會又通過，接下來才回到基市府的行政權責把關，因為所有的工程的雜項執照、建築執照和使用執照，都必須經市府審查通過。就好像核一廠室外乾貯設施，因為水保計畫未經新北市府核定，就不能動工，希望基市府能用比較嚴格的角度處理四接計畫。