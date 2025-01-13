四接環評攻防在即 謝國樑、林沛祥和童子瑋被點名表態

環境部17日召開「四接」環境影響評估第6次初審會議，守護外木山行動小組及多個公民團體代表，今天在基隆市政府發達訴求，要求基隆市長謝國樑全程參與，並用18年前謝擔任立委時，反對興建深澳電廠卸煤碼頭的態度，守護基隆環境。

「協和發電廠更新改建計畫（四接）環境影響評估專案小組，17日召開第6次初審會議，反對陣營憂心強行通過「填海造地」最爛方案，影響基隆港經濟發展，以及造成威海營區、內木山營區國安問題，還會犧牲基隆海洋永續發展，今天到市府表達訴求，要求謝國樑兌現市長選舉前守護基隆市港及海洋的承諾。

今年到場人士包括守護外木山行動小組召集人王醒之、 我愛番仔澳灣連線召集人謝國清、基隆市議員陳冠羽、荒野保護協會台北分會分會長游晨薇、基隆市台灣頭文化協會理事長陳世一和總幹事張雯玲、基隆市教師工會秘書長顧翠琴。

王醒之說，在許多對四接的質疑沒有得到確切答覆情況下，要讓不完全懂相關爭議的環評委員，決定基隆港市的未來非常不應該。期待謝國樑能夠維持選前簽署的承諾，真正守護基隆港市。17日的環評會初審會議，謝能夠及1年多前上一次初審一樣出席，更要代表基隆人明確表達疑慮與反對。

王醒之還出示18年前謝國樑反對深澳電廠興建卸煤碼頭的新聞剪報，當時謝是立委，執政黨是國民黨，為了守護海科館旁的蕃子澳灣海域，謝國樑站出來反對，還說出「如果馬政府的經濟部是支持破壞海洋生態的卸煤碼頭，那不如在野算了。」

王醒之說，現在政壇藍綠仇恨對決的顏色政治，已經完全容不下議題政治的空間，民選的政治人物除了選邊站，誰還敢為了選民，為了公共議題跟自己的黨中央叫陣呢？所以要呼籲現在的「謝市長能夠遙想一下18年前的謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會，重申反對的立場。

王醒之表示，基隆市選出來的立委林沛祥，也應一併跟著謝國樑共同前往，要求環境部不應該在沒有取得地方政府的共識前，就貿然審查此案，突增中央跟地方的衝突。