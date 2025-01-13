四接環評攻防在即 謝國樑、林沛祥和童子瑋被點名表態
環境部17日召開「四接」環境影響評估第6次初審會議，守護外木山行動小組及多個公民團體代表，今天在基隆市政府發達訴求，要求基隆市長謝國樑全程參與，並用18年前謝擔任立委時，反對興建深澳電廠卸煤碼頭的態度，守護基隆環境。
「協和發電廠更新改建計畫（四接）環境影響評估專案小組，17日召開第6次初審會議，反對陣營憂心強行通過「填海造地」最爛方案，影響基隆港經濟發展，以及造成威海營區、內木山營區國安問題，還會犧牲基隆海洋永續發展，今天到市府表達訴求，要求謝國樑兌現市長選舉前守護基隆市港及海洋的承諾。
今年到場人士包括守護外木山行動小組召集人王醒之、 我愛番仔澳灣連線召集人謝國清、基隆市議員陳冠羽、荒野保護協會台北分會分會長游晨薇、基隆市台灣頭文化協會理事長陳世一和總幹事張雯玲、基隆市教師工會秘書長顧翠琴。
王醒之說，在許多對四接的質疑沒有得到確切答覆情況下，要讓不完全懂相關爭議的環評委員，決定基隆港市的未來非常不應該。期待謝國樑能夠維持選前簽署的承諾，真正守護基隆港市。17日的環評會初審會議，謝能夠及1年多前上一次初審一樣出席，更要代表基隆人明確表達疑慮與反對。
王醒之還出示18年前謝國樑反對深澳電廠興建卸煤碼頭的新聞剪報，當時謝是立委，執政黨是國民黨，為了守護海科館旁的蕃子澳灣海域，謝國樑站出來反對，還說出「如果馬政府的經濟部是支持破壞海洋生態的卸煤碼頭，那不如在野算了。」
王醒之說，現在政壇藍綠仇恨對決的顏色政治，已經完全容不下議題政治的空間，民選的政治人物除了選邊站，誰還敢為了選民，為了公共議題跟自己的黨中央叫陣呢？所以要呼籲現在的「謝市長能夠遙想一下18年前的謝立委」，下定決心代表基隆人參加環評會，重申反對的立場。
王醒之表示，基隆市選出來的立委林沛祥，也應一併跟著謝國樑共同前往，要求環境部不應該在沒有取得地方政府的共識前，就貿然審查此案，突增中央跟地方的衝突。
王醒之還說，對四接議題的承諾書也適用準備要參選基隆市長的基隆市議長童子瑋。不久前議長的秘書來訪，他請秘書轉告童，好好重視四接對基隆未來的衝擊。過了幾天之後，只得到秘書回應3個字「不方便」。四接影響未來基隆20年的發展，是超越藍綠的重要議題，身為議長不應該只當經濟部、台電的牽線人，每隔一段時間邀議員吃飯，反而應該廣納民意，聽聽不同立場的意見，才是基隆之福。
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