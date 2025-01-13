美國全面制裁俄羅斯原油出口 油價應聲大漲

街口投信分析，上周五（10日）布蘭特原油價格上漲至79.76美元，西德州原油價格達76.57美元，均上漲超過3%。

受到地緣政治影響，美國拜登政府對俄羅斯石油和天然氣實施新制裁，預期將導致國際油市供應短缺。美國財政部針對俄羅斯石油生產商、油輪、中間商、貿易商和港口實施制裁，旨在打擊莫斯科石油生產和分銷鏈的各個環節。自俄烏戰爭以來，中國大陸與印度已成為俄羅斯原油主要買家，預期兩國受到的影響最大，國際原油需求將有部分改從中東與其它產油國進口。瑞銀分析師表示，制裁將減少俄羅斯石油出口量並推高價格。近期美國和歐洲的極寒天氣也提高了取暖油需求，使柴油價格上漲，也支撐原油轉強。

經濟方面，美國上周五發布非農就業報告，就業人數增加25.6萬人，遠高於預期的16.5萬人；民間部門就業新增也達22.3萬人，這次就業增幅主要來自於服務業。失業率降為4.1%、時薪成長趨穩。強勁的就業數據也帶動美元續強，並提振對於原油與燃料需求預期。近期美元轉強，近一個月美元上漲2.76%，布蘭特原油上漲超過9%，油價面對強勢美元逆風不跌，顯示有利支撐油價。