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今年水電價雙漲？台電：目前無規劃漲電價7%版本

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

今年水電價雙漲？繼日前行政院長卓榮泰鬆口檢討，經濟部長郭智輝已指示台水公司，4月前交出水價調整檢討報告，現在又傳出電價可能漲7%，且是住宅、小商店民生費率全調。對此，台電13日表示，有關媒體報導電價可能漲7%、水電雙漲等臆測，台電強調，電價由電價審議會決議，台電目前也無規劃漲價方案。

台電指出，爭取2000億元預算是為了補貼民生電價，2022年到2024年，台電每年吸收民生電價成本超過800億元，三年間就吸收了2800億元，國際間其他國家也有類似做法。

台電還提到，民生電價平均僅2.77元，每度電仍低於成本1元，共有超過1400萬戶民生用戶受惠，籲請國會支持預算撥補台電，持續穩定民生物價。政府編列預算是為了補足民生電價未能反映售電成本的差額，實為補貼全民電價。

台電進一步說明，對比國際能源價格與電價調整，2020至2023年期間，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係，例如，法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；韓國則分別調高49%與87%。相比之下，台灣住宅用電近三年累計調幅僅7.1%，凸顯政府政策在平衡國民利益與能源穩定上的用心。

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