台電：無規劃漲電價7%版本 仍籲國會支持台電

外傳4月電價可能漲7%，更有可能水電雙漲，台電強調，電價由電價審議會決議，台電目前也無規劃漲價方案，台電爭取2000億元預算是為了補貼民生電價，2022年到2024年，台電每年吸收民生電價成本超過800億元，三年間就吸收了2800億元，國際間其他國家也有類似做法。

台電指出，民生電價平均僅2.77元，每度電仍低於成本1元，共有超過1400萬戶民生用戶受惠，籲請國會支持預算撥補台電，持續穩定民生物價，政府編列預算是為了補足民生電價未能反映售電成本的差額，實為補貼全民電價。

台電進一步說明，對比國際能源價格與電價調整，2020至2023年期間，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係，例如，法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；南韓則分別調高49%與87%。相比之下，台灣住宅用電近三年累計調幅僅7.1%，凸顯政府政策在平衡國民利益與能源穩定上的用心。