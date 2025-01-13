四接環評 17日攻防

延宕許久的協和電廠四接環評，本周五（17日）將再次闖關，此案已延宕四年、歷經五次初審仍卡關。知情人士透露，北東電網供電缺口在2025年將達470萬瓩，四接今年第1季一定要通過，否則將影響北東電網、甚至影響南港園區、大內科園區等工商發展電力需求。

協和電廠位於基隆，基隆工商界今（13）日將召開記者會，表態支持台電四接，呼籲社會正視協和電廠改建的重要性，包括中華民國工業區廠商聯合總會、基隆市商業總會、六堵科技園區等工商界代表都將出席。

協和電廠2024年除役後，只剩下花蓮和平電廠130萬瓩的自主供電能力，台電因此提出「協和發電廠更新改建計畫」，因應未來包括台北東區門戶（南港地區）預估成長用電15.7萬瓩、大內科成長9萬瓩、大汐止經貿園區3.2萬瓩、以及北北基周遭科技與新創園區等基隆河谷地區的未來用電成長，北東電網預計在2025年用電成長至600萬瓩的需求。

知情官員透露，各項建設陸續在今年底之前完工，也就是用電量即將於第3季開始上攀，若無法在今年第1季完成環評，未來只剩和平電廠苦撐，影響的不只是北東電網480萬人口，還包括各種工商用電。

環境部周五召開四接環評案第六次初審，罕見展開全日審查，環團擔心環境部僅是「走完程序」，之後仍會強行通過環評初審，憂心「填海造地蓋四接」將犧牲基隆海洋永續。環團口中的「填海造地」是台電所提的四接3.0東移方案。

至於環團擔心的LNG儲槽位址，台電坦言，經努力嘗試各種配置，3.0版方案已為最精簡用地，受限可用空間與安全距離雙不足，LNG儲槽確實無法設於陸域廠址。