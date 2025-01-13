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中小企優惠貸款 將開放申請

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部規劃「中小微企業振興發展計畫」，將加大力道推動中小微企業數位轉型、淨零轉型及通路發展，目標是要協助3萬家企業提升生產力、30萬員工提升數位技能，以及20萬家企業取得融資金額達2,400億元。行政院明（14）日將對外說明。其中「30人以下中小微企業數位轉型協助方案」、「30人以下中小微企業優惠貸款」皆預計在農曆年前開放申請。

經濟部長郭智輝透露，行政院特別關心中小微企業振興發展計畫，將在明天詳細對外說明。

經濟部「中小微企業多元振興發展計畫」，主要有三大策略，協助中小微企業數位轉型、淨零轉型及通路發展；並且新增「30人以下中小微企業優惠貸款」，對於業者提供低利率、高保證成數的貸款支持。

經濟部

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