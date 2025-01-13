經濟部三策略 強化無人機鏈…力拚取代紅鏈

川普2.0來了，經濟部長郭智輝日前表示將爭取「非紅供應鏈」訂單。其中針對無人機，經濟部擬定三大策略，打造無人機產業聚落、布局國際市場、及自主關鍵技術等，力拚要取代中國大陸七成無人機市場。

郭智輝日前在記者會上表示，紅色供應鏈將會被民主同盟國家拒絕，台灣將鎖定IC設計晶片及無人機，爭取非紅供應鏈訂單。無人機商機在2030年市場規模將達500億美元，目前中國大陸品牌大疆吃掉全球約七成市場、法國品牌Parrot則約占三成，希望未來能有70%市場由台灣業者取代。

經濟部分析，國內已具備無人機機體及動力製造能力，但酬載、通訊、飛控系統、導控系統、導航元件及圖傳系統等，現以外購為主；而目前國際間無人機核心系統、次系統及零組件多來自紅色供應鏈，我業者成本尚無法跟中國大陸競爭，加上各國持續修訂相關產業規範，全球無人機供應鏈仍在建構中。

經濟部指出，現透過國防部釋出約3,200架軍用商規招標，建立非紅供應鏈的整機產品，並透過內需市場支援國內無人機業者發展關鍵技術與應用，提供警消、救災、影像繪圖、巡檢、國防等用途，經濟部運用研發補助資源，協助業者開發關鍵技術，完善無人機供應鏈。

經濟部技術司已公告「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，並自本周起受理申請至2月27日截止。該計畫補助業者投人「無人機AI影像晶片模組」及「無人機飛行控制板」，須採用國產晶片且比肩國際主流規格、支援非紅供應鏈無線遙控器及接收模組、完成量產驗證（PVT）並有量產規劃、另需搭配多款無人機整機完成資安及試飛測試。另外經濟部也透過產官學研合作，鏈結無人機研發創新，逐步打造產業聚落；同時透過參展、商機媒合等拓展市場，擴大爭取國際市場訂單。

另外在IC設計晶片方面，經濟部表示，美國對中國大陸科技禁令，致大陸將全力布局成熟製程晶片市場，須引導我國中小型IC設計業者避開大陸競爭，加速先進16奈米晶片商品化進程，布局在AI、車用、軍工、資安領域晶片。

在晶創台灣方案支持下，經濟部已推出「驅動國內IC設計業者先進發展」與「IC設計攻頂」等補助計畫。2024年合計補助38件，經費投入73.7億元，預期帶動200家廠商、創造4,000億元產值。今年度持續強化IC設計研發量能，一方面攻頂國際領先規格，另方面開發取代紅色供應鏈晶片。