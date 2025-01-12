振興措施來了！經部將補助3萬家企業數位轉型、20萬家企業取得2400億融資

經濟部已規畫「中小微企業振興發展計畫」，將加大力道推動中小微企業數位轉型、淨零轉型及通路發展，目標是要協助3萬家企業提升生產力、30萬員工提升數位技能，以及20萬家企業取得融資金額達2,400億元。行政院將在14日舉行對外說明會。

經濟部長郭智輝日前談到經濟部2025年有三大工作，包括：促成台美日半導體供應鏈合作、培訓產業20萬AI人才、支持中小微企業轉型發展。他透露，行政院特別關心中小微企業振興發展計畫，將在明天詳細對外說明。

經濟部「中小微企業多元振興發展計畫」，主要有三大策略，協助中小微企業數位轉型、淨零轉型及通路發展；並且新增「30人以下中小微企業優惠貸款」，對於業者投入上述三大策略，提供低利率、高保證成數的貸款支持，對於貸款金額250萬元以內者，補貼利1.5%，補貼期間半年。

此外，針對數位轉型，2025年對單一企業提供最高10萬元補助。若中小微企業若增加營收且為員工加薪，將再加碼。

為鼓勵中小企業為員工加薪，除了「中小企業發展條例」提供租稅優惠外，同時也將員工加薪納入信保審核機制，已研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實之中小企業，額外提供3,500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收；換言之，方便加薪企業取得額外融資。