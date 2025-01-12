快訊

抵俄才知被派往戰場！被烏俘獲北韓兵「以為要受訓」 透露北韓軍傷亡慘重

影／鳴笛仍遇車禍...警趕案發現場「遭撞飛驚險畫面曝」 駕駛疑視線遮蔽肇事

振興措施來了！經部將補助3萬家企業數位轉型、20萬家企業取得2400億融資

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部已規畫「中小微企業振興發展計畫」，將加大力道推動中小微企業數位轉型、淨零轉型及通路發展，目標是要協助3萬家企業提升生產力、30萬員工提升數位技能，以及20萬家企業取得融資金額達2,400億元。行政院將在14日舉行對外說明會。

經濟部長郭智輝日前談到經濟部2025年有三大工作，包括：促成台美日半導體供應鏈合作、培訓產業20萬AI人才、支持中小微企業轉型發展。他透露，行政院特別關心中小微企業振興發展計畫，將在明天詳細對外說明。

經濟部「中小微企業多元振興發展計畫」，主要有三大策略，協助中小微企業數位轉型、淨零轉型及通路發展；並且新增「30人以下中小微企業優惠貸款」，對於業者投入上述三大策略，提供低利率、高保證成數的貸款支持，對於貸款金額250萬元以內者，補貼利1.5%，補貼期間半年。

此外，針對數位轉型，2025年對單一企業提供最高10萬元補助。若中小微企業若增加營收且為員工加薪，將再加碼。

為鼓勵中小企業為員工加薪，除了「中小企業發展條例」提供租稅優惠外，同時也將員工加薪納入信保審核機制，已研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實之中小企業，額外提供3,500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收；換言之，方便加薪企業取得額外融資。

中小企業 經濟部

延伸閱讀

台電去年虧損逾400億元

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

川普將上任…台積電2奈米先進製程何時赴美投資？ 經長郭智輝這麼說

黃國昌批吳乃仁有錢不還台糖 郭智輝：不清楚內容

相關新聞

搶攻「非紅供應鏈」商機！郭智輝：全球無人機70%市場將由台灣吃掉

川普2.0來了。經濟部長郭智輝表示，我將爭取「非紅供應鏈」訂單，這是台灣機會。據經濟部規畫，主要鎖定IC設計晶片及無人機...

台電四接環評戰開打！ 基隆工商界首度表態支持

環境部將於17日召開台電「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第初審會議，台電與民間團體攻防戰四起。基隆工商界...

川普重返白宮 台廠布局「中國加一」分散製造風險

川普將於20日就任美國總統、重返白宮，美中貿易戰煙硝味再起。面對地緣政治不確定性、客戶要求「中國加一」分散生產基地，台廠...

快加油 中油：明（13）日起汽、柴油各漲0.5元、0.6元

台灣中油宣布，自明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2...

信用卡權益縮水但有加碼項目 2025掌握5大趨勢聰明消費

今年各大發卡銀行相繼調整信用卡權益方案，儘管不少信用卡業者對於回饋點數、比率，或是停車等交通權益都縮水，不過某些領域反而繼續加碼。國際發卡組織萬事達卡的台灣區總經理陳懿文指出，今年銀行信用卡權益的策略上，持卡人可掌握5大趨勢，在2025年聰明用卡，做CP值更高的消費。...

本周台股／國內外大事集中1月下旬 究竟可否抱股過年？

台積電上周五公布營收，2024年全年創歷史新高，表現優於預期，上周股價盤中衝1160元新高後回檔，雖連日下跌，但仍守住1100元關卡，即將在本周四召開的台積電法說，可否助攻股價神龍擺尾？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。