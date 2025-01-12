搶攻「非紅供應鏈」商機！郭智輝：全球無人機70%市場將由台灣吃掉

川普2.0來了。經濟部長郭智輝表示，我將爭取「非紅供應鏈」訂單，這是台灣機會。據經濟部規畫，主要鎖定IC設計晶片及無人機。經濟部更針對無人機擬訂三大策略：打造無人機業聚落、布局國際市場、及自主關鍵技術等，力拚要取代中國大陸七成無人機市場。

郭智輝日前在記者會上表示，紅色供應鏈將會被民主同盟國家拒絕，經濟部協助國內開發能夠取代紅色供應鏈的晶片勢在必行，今年度持續強化IC設計補助計畫。

他更提及無人機商機，2030年市場規模將達到500億美元，以目前全球無人機市場，中國品牌大疆吃掉了全球約七成市場、法國品牌Parrot則約占30%，「中國的大疆將會被民主同盟的國家拒絕掉」，因此希望70%的市場將會由台灣業者來取代。

經濟部分析，國內已具備無人機機體及動力製造能力，但酬載、通訊、飛控系統、導控系統、導航元件及圖傳系統等，現以外購為主；而目前國際間無人機核心系統、次系統及零組件多來自紅色供應鏈，我業者成本尚無法跟中國大陸競爭，加上各國持續修訂相關產業規範，全球無人機供應鏈仍在建構中。

依規畫，現透過國防部釋出約3,200架軍用商規招標，建立非紅供應鏈的整機產品，並持續透過內需市場支援國內無人機業者發展關鍵技術與應用，提供警消、救災、影像繪圖、巡檢、國防等用途，經濟部運用研發補助資源，協助業者開發關鍵技術，以完善我無人機供應鏈。

經濟部技術司已公告「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，並自本周起受理申請，至2月27日截止申請。該計畫補助業者投人「無人機AI影像晶片模組」及「無人機飛行控制板」，須採用國產晶片並且比肩國際主流規格、支援非紅供應鏈無線遙控器及接收模組、完成量產驗證（PVT）並有量產規劃、另需搭配多款無人機整機完成資安及試飛測試。

在IC設計晶片方面，經濟部表示，美國對中國科技禁令，致中國將全力布局成熟製程晶片市場，必須引導我中小型IC設計業者，避開中國大陸競爭，加速先進16奈米晶片之商品化進程，布局在AI、車用、軍工、資安領域晶片。

在晶創台灣方案支持下，經濟部已推出「驅動國內IC設計業者先進發展」與「IC設計攻頂」等補助計畫。郭智輝說，2024年度合計補助38件，經費投入73.7億元，預期可帶動200家廠商、創造4000億元產值。今年度持續強化IC設計研發量能，一方面攻頂國際領先規格，另方面開發取代紅色供應鏈晶片。