快訊

抵俄才知被派往戰場！被烏俘獲北韓兵「以為要受訓」 透露北韓軍傷亡慘重

影／鳴笛仍遇車禍...警趕案發現場「遭撞飛驚險畫面曝」 駕駛疑視線遮蔽肇事

搶攻「非紅供應鏈」商機！郭智輝：全球無人機70%市場將由台灣吃掉

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者黃義書／攝影
經濟部長郭智輝。記者黃義書／攝影

川普2.0來了。經濟部郭智輝表示，我將爭取「非紅供應鏈」訂單，這是台灣機會。據經濟部規畫，主要鎖定IC設計晶片無人機。經濟部更針對無人機擬訂三大策略：打造無人機業聚落、布局國際市場、及自主關鍵技術等，力拚要取代中國大陸七成無人機市場。

郭智輝日前在記者會上表示，紅色供應鏈將會被民主同盟國家拒絕，經濟部協助國內開發能夠取代紅色供應鏈的晶片勢在必行，今年度持續強化IC設計補助計畫。

他更提及無人機商機，2030年市場規模將達到500億美元，以目前全球無人機市場，中國品牌大疆吃掉了全球約七成市場、法國品牌Parrot則約占30%，「中國的大疆將會被民主同盟的國家拒絕掉」，因此希望70%的市場將會由台灣業者來取代。

經濟部分析，國內已具備無人機機體及動力製造能力，但酬載、通訊、飛控系統、導控系統、導航元件及圖傳系統等，現以外購為主；而目前國際間無人機核心系統、次系統及零組件多來自紅色供應鏈，我業者成本尚無法跟中國大陸競爭，加上各國持續修訂相關產業規範，全球無人機供應鏈仍在建構中。

依規畫，現透過國防部釋出約3,200架軍用商規招標，建立非紅供應鏈的整機產品，並持續透過內需市場支援國內無人機業者發展關鍵技術與應用，提供警消、救災、影像繪圖、巡檢、國防等用途，經濟部運用研發補助資源，協助業者開發關鍵技術，以完善我無人機供應鏈。

經濟部技術司已公告「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，並自本周起受理申請，至2月27日截止申請。該計畫補助業者投人「無人機AI影像晶片模組」及「無人機飛行控制板」，須採用國產晶片並且比肩國際主流規格、支援非紅供應鏈無線遙控器及接收模組、完成量產驗證（PVT）並有量產規劃、另需搭配多款無人機整機完成資安及試飛測試。

在IC設計晶片方面，經濟部表示，美國對中國科技禁令，致中國將全力布局成熟製程晶片市場，必須引導我中小型IC設計業者，避開中國大陸競爭，加速先進16奈米晶片之商品化進程，布局在AI、車用、軍工、資安領域晶片。

在晶創台灣方案支持下，經濟部已推出「驅動國內IC設計業者先進發展」與「IC設計攻頂」等補助計畫。郭智輝說，2024年度合計補助38件，經費投入73.7億元，預期可帶動200家廠商、創造4000億元產值。今年度持續強化IC設計研發量能，一方面攻頂國際領先規格，另方面開發取代紅色供應鏈晶片。

IC設計 晶片 無人機 經濟部 郭智輝

延伸閱讀

台電去年虧損逾400億元

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

川普將上任…台積電2奈米先進製程何時赴美投資？ 經長郭智輝這麼說

郭智輝掛保證中鋼（2002）占股50％的「台智電不會虧損」 網全怒了：都靠全民買單

相關新聞

搶攻「非紅供應鏈」商機！郭智輝：全球無人機70%市場將由台灣吃掉

川普2.0來了。經濟部長郭智輝表示，我將爭取「非紅供應鏈」訂單，這是台灣機會。據經濟部規畫，主要鎖定IC設計晶片及無人機...

台電四接環評戰開打！ 基隆工商界首度表態支持

環境部將於17日召開台電「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第初審會議，台電與民間團體攻防戰四起。基隆工商界...

川普重返白宮 台廠布局「中國加一」分散製造風險

川普將於20日就任美國總統、重返白宮，美中貿易戰煙硝味再起。面對地緣政治不確定性、客戶要求「中國加一」分散生產基地，台廠...

快加油 中油：明（13）日起汽、柴油各漲0.5元、0.6元

台灣中油宣布，自明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2...

信用卡權益縮水但有加碼項目 2025掌握5大趨勢聰明消費

今年各大發卡銀行相繼調整信用卡權益方案，儘管不少信用卡業者對於回饋點數、比率，或是停車等交通權益都縮水，不過某些領域反而繼續加碼。國際發卡組織萬事達卡的台灣區總經理陳懿文指出，今年銀行信用卡權益的策略上，持卡人可掌握5大趨勢，在2025年聰明用卡，做CP值更高的消費。...

本周台股／國內外大事集中1月下旬 究竟可否抱股過年？

台積電上周五公布營收，2024年全年創歷史新高，表現優於預期，上周股價盤中衝1160元新高後回檔，雖連日下跌，但仍守住1100元關卡，即將在本周四召開的台積電法說，可否助攻股價神龍擺尾？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。