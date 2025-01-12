台電四接環評戰開打！ 基隆工商界首度表態支持

環境部將於17日召開台電「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第初審會議，台電與民間團體攻防戰四起。基隆工商界13日率先舉辦支持台電四接記者會。基隆工商界認為，協和改建環評拖六年真的太久了，這次是基隆工商界首度大團結，呼籲社會正視協和改建的重要性。

明天會出席記者會的工商界人士包括：中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵、基隆市商業總會理事長鄭錦州、大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香、基隆市六堵科技學園區總幹事李栢煒、基隆區漁會理事長簡建輝、基隆區漁會總幹事陳文欽、台船工會前理事長藍許清等。

台電對於四接環評之戰，也是有備而來。台電董事長曾文生日前受訪表示，近年北部除役機組較多，北東電網大部分電力都靠外援，且新電網建設不易，若無法及時新增電源，導致電網不平衡，北東電網恐面臨供電不足風險，盼環評早日通過。

2024年12月中旬，民團批評四接對基隆港航安甚至國安影響，台電特地公布三支影片，包含引水人吳雲斌首曝光四接安全操船模式、水工權威教授翁文凱模擬演算四接在基隆港增加三道防波堤、爆炸專家徐啟銘以科學論證儲槽爆炸困難度，以證明四接安全無虞。