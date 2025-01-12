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台電遭爆設定「挺四接口號」挨批 王醒之：不要綁架里長

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台電。聯合報系資料照片
台電。聯合報系資料照片

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗，環境部拍板第六次初審將於1月17日召開。守護外木山行動小組召集人王醒之今透露，1月15日台電協和電廠派車接送中山區里長等出席「24位里長站出來記者會」，並設定支持四接的口號，王醒之痛批，台電應停止用錯誤和不完整的資訊誤導里長們支持四接。

王醒之表示，台電協和電廠預計於協和四接環評前，在1月15日派車接送中山區里長，出席「24位里長站出來記者會」，並為里長們設定「支持協和油改氣，還給在地好空氣」、「有電才有好生活，環評一定要通過」兩項錯誤的口號。

王醒之說，台電內部員工跟守護外木山行動小組爆料，台電內部公文明確顯示，老舊的協和3、4號機組因為已經無法符合「三級防制區加嚴標準」，台電內部評估應於「加嚴標準生效前除役」，因此不管四接蓋不蓋，都必須在今年6月30日前除役。

另依環評資料顯示，協和燃氣火力電廠未來每年將排放粒狀物106.2公噸、硫氧化物242.7公噸、氮氧化物872.2公噸，合計1221.1公噸空汙，若要基隆好空氣，應該要求協和燃油機組除役後，轉型真正低汙染的再生能源電廠，而不是換一種化石燃料繼續燒、繼續汙染基隆人呼吸的空氣。

王醒之表示，2023年統計北部用電720億度電，供電727億度電，基本上北部供需平衡；更重要的是，所有的公開資料都顯示，光是北部地區，近期新增的發電機組裝置容量將遠超過北部近期除役的發電機組，何來缺電之有？

王醒之強調，未來天然氣儲槽距離最近民宅僅400公尺，距離海軍威海營區僅1400公尺，距離國防部列管的要塞堡壘內木山營區僅1900公尺，但依據中油LNG儲槽洩漏危害風險評估中，從未見過國防部在環評會中對此表示意見，這麼這麼多疑慮沒有得到解答、不提出替代方案，如果1月17日環評會強行通過協和四接你能接受嗎？

王醒之今爆料，1月15日台電協和電廠派車接送中山區里長等出席「24位里長站出來記者會」，並設定支持四接的口號，痛批台電用錯誤和不完整的資訊誤導里長們支持四接。圖／守護外木山行動小組提供
王醒之今爆料，1月15日台電協和電廠派車接送中山區里長等出席「24位里長站出來記者會」，並設定支持四接的口號，痛批台電用錯誤和不完整的資訊誤導里長們支持四接。圖／守護外木山行動小組提供

台電 四接 王醒之 環評

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