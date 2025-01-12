川普關稅是否衝擊？英業達總座：加大墨國、泰國產能 影響不大

代工大廠英業達（2356）於12日舉辦50週年旺年會及記者會，面對媒體詢問，美國總統當選人川普上任帶來的影響，總經理蔡枝安指出，其實主要是對中國地區的出貨受到限制，而團隊基本上現在對中國的出貨，都只出H20規格的產品，因此也都符合美方的規範，綜觀整個市場的發展趨勢，由於伺服器方面最大的用戶都在美國地區，因此他認為，整體的影響不會太大。

蔡枝安表示，團隊目前在2024的整體表現都很不錯，而增加最多的還是在伺服器的部分，佔比甚至有到40%，而全球生產據點都有擴產計畫，事實上，過去兩年來生產基地一直都有在擴大，目前最主要的佈局在墨西哥及泰國，墨西哥是從過去就有很多的佈局，而2025年則是會繼續增加，另外，泰國對我們來說則是一個新的基地，包括伺服器及notebook都會在泰國增加產能，目前來看整個產品線的搬遷，仍然會往墨西哥跟泰國前進。

據悉，英業達50週年旺年會活動，首度移師臺北小巨蛋，由集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領集團公司英業達、英華達、英研智能、無敵科技（8201）等近11,000名同仁與親友，共同參與這場年度盛會。旺年會由阿KEN和楊千霈擔綱主持，開場表演「舞．空．術」，以高空表演結合地面舞蹈，融合美洲、北歐、亞洲等英業達集團全球廠區所在國家或地區的特色舞蹈，不僅展現集團的多元與國際化，同時傳遞全球同慶的寓意。此外，亦邀請至今巡迴演出超過3,000場足跡遍及30個國家的「舞鈴劇場」，其名稱諧音「50」，巧妙呼應英業達50週年的重要里程碑，將以極具臺灣文化特色的扯鈴表演為主軸，結合現代創意元素，帶來一場傳統與現代交融的視聽盛宴。

對此，今日表演藝人陣容包含理想混蛋、動力火車、告五人，更邀請素有華語R&B教父之稱的陶喆擔任神秘嘉賓壓軸登場，接連開唱將現場氣氛推向最高潮。除舉辦旺年會以慶祝成立50週年，英業達近年打造全新企業形象及雇主品牌，並陸續更新官網、總部展廳、廠區布置等，期待以嶄新風貌迎接下一個50年，與所有內部及外部夥伴同心協力，為集團成長屢創佳績。