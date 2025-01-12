台塑石化：13日起汽油每公升漲5角、柴油漲6角

台塑石化公司今天表示，國際油價走勢接近持平，均價高於上週，將自13日凌晨1時起調漲汽油批售價格每公升新台幣0.5元、柴油批售價格每公升0.6元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升29.2元、95+無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.8元。

台塑石化公司表示，受到沙烏地阿拉伯調漲2月銷往亞洲的原油官價、美國和歐洲部分地區遭遇寒冷天氣提振冬季取暖用油需求，以及美國上週成品油庫存大幅增加等多空因素影響，促使國際油價走勢接近持平，均價高於上週。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化公司決定自1月13日凌晨1時，開始調漲汽油批售價格每公升0.5元、柴油批售價格每公升0.6元，市場零售價格由加油站自行決定。