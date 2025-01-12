川普重返白宮 台廠布局「中國加一」分散製造風險

川普將於20日就任美國總統、重返白宮，美中貿易戰煙硝味再起。面對地緣政治不確定性、客戶要求「中國加一」分散生產基地，台廠陸續往東南亞、北美及歐洲布局，現在就等川普上任後「開獎」，再視情況調整後續策略。

台灣載板大廠景碩於2024年底無預警宣布，出售旗下蘇州載板廠統碩80.5%股權，以及蘇州印刷電路板（PCB）廠百碩100%持股，取得資金將投入後續海內外布局，例如在台灣廠區強化人工智慧（AI）相關高階載板產能建置，是台商退出中國的最新案例。

經過2018年以來的美中貿易戰和COVID-19疫情後，台灣電子大廠早已體認到分散供應鏈的重要性，將產能移往東南亞的越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度等地；部分業者更在墨西哥擴產，就近服務北美市場，或者直接把美國售後服務據點改造成終端組裝廠。

台廠之所以保留中國部分產能，並未完全撤出，原因之一在於中國內需龐大，仍有利可圖；不過近年中國經濟疲軟，尤其耶誕節傳統旺季銷售慘淡，為中國內需蒙上陰影，也加速台商及外資出走腳步。

在電子五哥代工廠之中，最為「老神在在」的莫過於手握美國雲端服務供應商（CSP）大單的廣達，美國廠AI伺服器產能到2025年底前都滿載，將因應需求持續在美國擴產。廣達2024年底已在台灣和美國廠區開始試產搭載輝達（NVIDIA）GB200晶片的AI伺服器，預計今年第1季中後段起逐步放量。

緯創也趕在去年12月20日公告多項海外投資議案，為因應AI伺服器售後服務，擬對美國德州廠房進行建物改良；另宣布在越南購買土地及興建員工宿舍，並於印度投資建廠，4項議案總投資金額超過新台幣32億元。

仁寶過去一段時間持續分散生產基地，已拓展到越南、泰國、美國、墨西哥、波蘭及巴西等地，把所有生產據點在地化，藉此避開部分關稅壁壘。去年底仁寶在中國生產比重約7成，今年將降到5成左右。

仁寶2024年7月宣布斥資逾新台幣5億元在波蘭購地建廠，主要針對車用電子客戶，也是仁寶製造版圖首度拓展至歐洲，預計今年第2季完工。

和碩近幾年生產基地逐漸向墨西哥及東南亞的越南、印度等地拓展，去年7月公告在墨西哥蓋宿舍擴產，就是為了因應全球製造業「再平衡」、中國少子化及工資高漲。

英業達墨西哥新建3廠去年7月啟用，10月底公告將在墨西哥廠投資墨西哥披索3.92億元（新台幣6.27億元）建設高壓變電站，以滿足客戶訂單的電力需求。