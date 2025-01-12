政院：中小企業雙軸轉型配套近完備 90專線供諮詢

行政院長卓榮泰日前召開行政院經濟發展委員會決議進度報告會議，了解「中小微企業多元振興發展計畫」的相關進度。與會人士今天說，幫助中小微企業進行雙軸轉型及通路發展，相關配套已接近完備，經濟部設置90線專人諮詢窗口的單一服務中心。

行政院長卓榮泰9日再次召開行政院經濟發展委員會決議進度報告會議，聽取經濟部報告，以了解「中小微企業多元振興發展計畫」的相關進度。

與會人士表示，有關「中小微企業多元振興發展計畫」，已於2024年11月行政院院會通過，並提出「3策略、3配套、1窗口」，幫助中小微企業進行雙軸轉型及通路發展，其中相關配套已接近完備，經濟部設置90線專人諮詢窗口的單一服務中心，並建制專門網站，可讓業者線上申請各類補助方案。

與會人士提到，為協助中小微企業進行數位轉型，對於30人以下規模企業，提供數位轉型協助方案，預計以補助員工參與訓練課程方式，每人最高新台幣1萬元，每家企業上限10萬元；也有設計專案的融資貸款，提供利息補貼和信用保證，預計可協助20萬家企業取得轉型資金。

與會人士補充，除了協助轉型外，對於幫員工加薪的企業，一旦經金融機構或信保基金核認屬實，將額外提供保證融資額度，最高可達3500萬元，以鼓勵中小企業善盡社會責任，提昇員工薪資待遇。

與會人士特別提到，在協助拓展通路部分，將透過Taiwan Select品牌協助拓銷海外通路，也計畫對台灣餐飲業啟動美食繁星計畫，建置中英日版的美食地圖網站，協助具潛力業者，拓展其國際知名度，爭取台灣餐飲參與國際盃。

行政院人士表示，行政院經濟發展委員會於2024年7月起已召開3次會議，以「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」為主軸，推動兆元投資國家發展方案、亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案、中小微企業多元振興發展計畫、青年多元發展、薪資提升及薪資透明化議題、雙就業與雙照顧、6大區域產業及生活圈以及140項重要建設等重要議題及計畫。

行政院人士指出，卓榮泰在歲末年終之際，持續依照經發會的決議事項執行進度召會進行討論，並在農曆年前完成各項議題進度成果，確保各部會按會議決議持續辦理，展現行政院在新年度施政的企圖心。