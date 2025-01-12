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快加油 中油：明（13）日起汽、柴油各漲0.5元、0.6元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（13）日起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，自明（13）日起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元。圖／本報資料照片

台灣中油宣布，自明（13）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升28.0元，本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.6元及1.7元。

台灣中油表示，本周受沙烏地阿拉伯調漲2月銷往亞洲原油價格，及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲1.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.057元，漲幅為1.92%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.1元及2.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.4元及1.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

中油 油價 調漲

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