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中油：13日起汽油漲5角 95無鉛每公升30.7元

中央社／ 台北12日電

國際油價上漲，台灣中油今天宣布依平穩雙機制調整國內油價，13日凌晨零時起汽油漲5角、柴油漲6角；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升漲至新台幣30.7元。

調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升28元。

中油指出，受沙烏地阿拉伯調漲2月銷往亞洲原油價格，及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.68美元，新台幣兌美元貶值0.057元，漲幅為1.92%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲2.1元和2.3元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各由中油吸收1.4元和1.5元。

吸收後95無鉛汽油仍超出30元，中油因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升吸收0.2元。

在平穩雙機制啟動下，汽、柴油各共吸收1.6元及1.7元，汽、柴油價格實際每公升各調漲0.5元及0.6元。

根據中油統計，2024年累計至12月底止，台灣中油共已吸收257.43億元。

中油 國際油價 新台幣

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