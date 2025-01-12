台電去年虧損逾400億元

台電2024年前11個月虧損257億元，全年估將虧損400多億元，經營雪上加霜。經濟部長郭智輝表示，截至去年底，台電累計虧損超過4,200億元，亟待政府撥捕2,000億元穩定財務。

為救台電財務，經濟部已編列113年度追加預算1,000億元，及114年度1,000億元撥補給台電補貼電費，現在正在立院審查，但國民黨已揚言全刪。外界關切，若無法取得補貼，民生電價恐需調漲，郭智輝日前在經濟部記者會上重申，電價非經濟部可決定，而是由電價費率審議會決議。

郭智輝不諱言，台電累虧已經無法單靠台電彌平，亟待2,000億元政府撥補穩定財務，若無法獲得撥補，除繼續舉債外，沒什麼其他太好的方法。

台電持續虧損，拖累中油，外界關切如何拯救這台電、中油這兩家國營事業的財務？郭智輝表示，會設法開源節流，例如台電擴大綠電銷售、積極辦理房地產活化，並設法降低借款利率、精進燃料採購策略等方式改善財務，畢竟燃料占台電成本結構六至七成。

中油方面，郭智輝表示，希望能夠合理調整國內油氣價格，反映進口成本；若中油營運狀況持續惡化，最後也得向政府爭取財務協助。

他表示，台電、中油肩負民生物價任務，期盼外界給予更多支持，以穩健營運，提供民生所需服務。