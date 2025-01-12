AI 浪潮推升…台電：用電尖峰負載將創高 預備啟用新機組

AI浪潮持續推升我國用電量，台電表示，預期今年用電尖峰負載4,206萬瓩，夜尖峰負載3,831萬瓩，雙雙創新高。台電已規劃新機組上線，以確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，供電穩定。

台電預估，2025年尖峰負載創歷史新高，相較於2024年的瞬時尖峰負載4,119萬瓩，將成長87萬瓩，成長逾2%。

在供電方面，台電估計，2025年將退出的供電機組共減少190萬瓩，新加入機組共可增加481.3萬瓩，淨增加291.3萬瓩。台電副總蔡志孟表示，整個上線容量，遠高於下線除役。經過評估，備轉容量率可維持10%以上，夜尖峰備轉容量還是有7%以上。

今年供電及台電財務情況

他表示，還會有一些再生能源供應增加，並透過水力、燃氣等快速反應機組靈活搭配，同時結合新時間電價、需量反應等需求面管理措施，增加夜間供電穩定性。

根據台電規畫，今年上線機組包含大潭7號機、興達新1、2號機及台中新1號機，合計481.3萬瓩陸續上線；至於下線機組包括核三2號機、長生2號機及麥寮3號機共190萬瓩。

外界關注近百萬瓩核三2號機將在2025年5月17日運轉執照到期，台灣正式進入「非核家園」，電力是否穩定成為大考驗。對此，台電已規畫燃氣機組接應，今年來看，備轉容量仍可維持在7%至10%的穩健情況。台電表示，核三廠現進行除役環評。

依照台電系統歷年發購電量統計，2024年燃煤發電占比約30.8%，相較2012年的40.6%，已降低一成。同期燃氣發電從2012年的30.3%提升至約46.7%、再生能源從2012年的4.6%提升至約13%。

台電將持續推動各項電力建設計畫，包括大潭、興達及台中電廠等新燃氣機組，透過台電專案小組協調，嚴格監督統包廠商加緊趕工，持續追趕進度。天然氣第三接收站2025年上半年供氣後，將可加強天然氣供氣能力。

在調度策略上，再生能源優先下，台電搭配低碳天然氣。白天的太陽光電，有助抽蓄水力機組及儲能系統儲電，於太陽下山後出力滿足夜尖峰用電；秋冬季節風力的穩定出力，不僅有助燃煤機組環保停機或降載，不僅改善空品，滿足用電需求，同時給予大型機組歲修彈性，持續確保供電穩定。