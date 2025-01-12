大數字／2030減碳新目標 力拚30%…積極追趕領先國

環境部2024年底由環境部長彭啓明親自公布2030年最新減碳目標，較基準年(2005年)減少28±2％，電力排放係數階段目標降至為每度0.319公斤。若與亞洲鄰近國家自定貢獻（NDC）目標相比，我國僅次於日本。

環境部將第三期溫室氣體階段管制目標從2005年溫室氣體排放量減量24±1％，更新為減量28±2％，約減碳188.225至198.98百萬公噸；與2007年的排放峰值年相比，減排36±2％，明年初也將透過國家氣候變遷對策委員會，提出接軌國際的2032、2035年國家減碳新目標。

比對亞洲鄰近各國的2030年NDC目標，日本2022年時更新目標，期望在2013年時排放量減少46％，韓國期望在2018年時減排40％，中國期望較2005年下降65％，新加坡則是期望減碳60百萬公噸。

在設定相同基準年（2005年）計算下2030年目標僅次於日本的減量41％，其他亞洲鄰近國家，像是韓國僅減量14％，由於中國2030年才達到峰值，估增加排碳量約57％，新加坡同樣也是增加排碳量約65％。

以NDC目標換算各國峰值年減量計算下，我國相較2007年排放峰值之2030年減量目標達減少34至38％，接近韓國（峰值年2018年）減少40％，但仍遜於日本（峰值年2013年）減少46％。

在與國家排放清冊2022年較2005年相比，台灣減排1.77％、日本減排13.37％，韓國增排20.51％、新加坡增排59.37％、中國更是增排71.55％。

外界質疑溫室氣體減排未達標、電力排放係數現在都已經未能達標，提出更高的目標時，又該如何落實？以電力排放係數為例，彭啓明解釋，淨零轉型很重要的一部分就是能源轉型，台電扮演很重要的角色，目前未能達標度要是因為離岸風電與太陽光電進度因為COVID-19疫情落後，但這些建設持續在推進，以長遠來看，2030可以顯著成功，經濟部近期也提出地熱計畫，預計在2030年時可以達到1.5GW。

彭啓明指出，為了訂出強化目標，這次六大部門減碳旗艦計畫更聚焦加碼減碳力道，包括經濟部的再生能源部分，將加速風光電與突破地熱和小水力、科技儲能、去碳燃氫、氫能（含氨）供應鏈、CCUS，產業自主減量、中鋼、中油等國營事業減碳，除了製造部門，內政部也協助推動住商深度節能與淨零建築；交通部推動商用車輛電動化及無碳化、永續航空燃料；農業部也持續強化農業生態韌性及碳匯、低碳永續農業、資源循環。

另外，相較過去抓出2個百分點的區間，這次新目標也放寬成為4個百分點，彭啓明解釋，主要考量到國際間政經局勢發展，對氣候變遷議題的重視程度不一，對氣候議題可能會出現變化，同時也觀察到全球最新氣候科技的瓶頸與突破；國內部分，則是考量到AI用電需求的大幅成長，以及財劃法修正後，對氣候資金投入的不確定性。