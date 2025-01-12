大數字／碳盤查升級 新增500家企業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，將新增納入大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通與軌道運輸、大專校院、醫學中心等。聯合報系資料照片
環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，將新增納入大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通與軌道運輸、大專校院、醫學中心等。聯合報系資料照片

環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，將新增納入大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通與軌道運輸、大專校院、醫學中心等，預估新增約500家企業、約2萬間門市。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀分析現況，目前除了環境部、金管會有提出納管對象，以及供應鏈客戶要求之外，多數的中小企業現階段皆無須盤查與查驗。環境部目前公告單一廠（場）年排放2.5萬噸約有305家公司、553廠場，這些業者屬於碳費繳費對象，且應完成查驗；金管會指定目標為上市櫃公司約有1,800家，業者在盤查後也應完成確信工作。

為了配合國家整體新減碳目標，環境部將擴大應盤查登錄對象，並改以使用能源為標準。這些對象只需要盤查範疇一與範疇二，且僅需申報，不用查驗，目前也不屬於2030年之前所規範的碳費收費對象。

這次新增的盤查登錄對象，製造業將擴及中小型業者，主要是全公司全年1萬噸碳排，也就是每年用電2,000萬度、煤炭年使用量4,000噸、燃料油3,200公秉、天然氣500萬立方公尺等，約為300家，以傳統產業較多。

服務業的部分，包括全公司全年1萬噸碳排（每年用電2,000萬度）或單一場所全年5,000噸碳排（用電1,000萬度）的資訊服務業、百貨公司、購物中心、量販店、鐵路與捷運等軌道運輸業及大專院校。

環境部 碳費

延伸閱讀

台灣第一水庫虎頭埤風景區升級2.0版 增超夯「車露區」

邁向減碳3.0 環境部長彭啓明：台灣過度瘋ESG 該降溫

LOL／包售後服務！Faker名人堂阿璃造型免費升級一星不用加價

台股連挫2日 金管會：上市櫃營收亮眼基本面穩健

相關新聞

AI 浪潮推升…台電：用電尖峰負載將創高 預備啟用新機組

AI浪潮持續推升我國用電量，台電表示，預期今年用電尖峰負載4,206萬瓩，夜尖峰負載3,831萬瓩，雙雙創新高。台電已規...

大數字／2030減碳新目標 力拚30%…積極追趕領先國

環境部2024年底由環境部長彭啓明親自公布2030年最新減碳目標，較基準年（2005年）減少28±2％，電力排放係數階段...

台電去年虧損逾400億元

台電2024年前11個月虧損257億元，全年估將虧損400多億元，經營雪上加霜。經濟部長郭智輝表示，截至去年底，台電累計...

大數字／碳盤查升級 新增500家企業

環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，將新增納入大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通...

大數字／碳盤查管制標準「方式」 亞洲中段班

環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，對照鄰近國家盤查管制標準與方式，環境部官員透露，我國盤查管制標準及方式屬...

劉世芳：續透過科學研究 建立濕地碳匯資料

2月2日是國際濕地日，內政部長劉世芳今天出席「2025濕地日」活動時表示，內政部將持續透過科學研究，建立各濕地類型碳匯基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。