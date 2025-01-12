大數字／碳盤查升級 新增500家企業

環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，將新增納入大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通與軌道運輸、大專校院、醫學中心等，預估新增約500家企業、約2萬間門市。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀分析現況，目前除了環境部、金管會有提出納管對象，以及供應鏈客戶要求之外，多數的中小企業現階段皆無須盤查與查驗。環境部目前公告單一廠（場）年排放2.5萬噸約有305家公司、553廠場，這些業者屬於碳費繳費對象，且應完成查驗；金管會指定目標為上市櫃公司約有1,800家，業者在盤查後也應完成確信工作。

為了配合國家整體新減碳目標，環境部將擴大應盤查登錄對象，並改以使用能源為標準。這些對象只需要盤查範疇一與範疇二，且僅需申報，不用查驗，目前也不屬於2030年之前所規範的碳費收費對象。

這次新增的盤查登錄對象，製造業將擴及中小型業者，主要是全公司全年1萬噸碳排，也就是每年用電2,000萬度、煤炭年使用量4,000噸、燃料油3,200公秉、天然氣500萬立方公尺等，約為300家，以傳統產業較多。

服務業的部分，包括全公司全年1萬噸碳排（每年用電2,000萬度）或單一場所全年5,000噸碳排（用電1,000萬度）的資訊服務業、百貨公司、購物中心、量販店、鐵路與捷運等軌道運輸業及大專院校。