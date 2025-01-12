大數字／碳盤查管制標準「方式」 亞洲中段班

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，對照鄰近國家盤查管制標準與方式，環境部官員透露，我國盤查管制標準及方式屬於中段班，管制對象不如新加坡年排碳量2千噸與日本3千噸的低門檻，雖領先南韓的2.5萬噸年排碳標準，但韓國的管制對象都需要經過第三方查驗機構查證。

環境部過去分別於2017、2023年二度修正應辦理碳盤查對象，目前針能源密集與主要耗能之排碳大戶，共計有302家公司（553廠）年排放量達每年2.5萬公噸二氧化碳當量的製造業為主。這次新增對象粗估約有500家企業（含2萬間門市）符合擴大列管盤查登錄對象，但這些對象只需要盤查範疇一與範疇二，且僅需申報，不用查驗，也不屬於2030年之前所規範的碳費收費對象。

日本的管制對象非屬強制性查驗，主要以營業場所（工廠、連鎖企業）年能源消耗量達1,500公秉油當量以上，或是符合節能法規定之特定貨托運、客運、航空等，運輸業，整體企業僱用員工人數達21名以上，各類溫室氣體年排碳達3,000噸為主。

南韓的管制對象為電力、汽電共生工業（鋼鐵、石化、水泥、煉油、非鐵金屬、造紙、紡織、機械、採礦、玻璃、陶瓷等）、建築物、廢棄物，公共電汽車、城市軌道、計程車、公路旅客、道路貨物運輸及民用航空，以及服務業及其他行業，納管門檻主要是以公司年排碳量超過12.5萬噸，或是設施年排放量超過2.5萬噸，都需要經過第三方查驗機構查證。

日本 環境部 門檻

延伸閱讀

最強行銷？南韓1款巧克力銷量突暴增 竟與「挺尹錫悅彈劾案」有關

情況罕見…濟州航空黑盒子送美分析 結果曝「失事前4分鐘」停止記錄

「釘孤枝」喊5萬人 民進黨元老站台嗆：到地檢署放把火

韓國政治動盪與川普2.0加徵關稅影響　現代汽車集團今年將砸下167億美元加速轉型！

相關新聞

AI 浪潮推升…台電：用電尖峰負載將創高 預備啟用新機組

AI浪潮持續推升我國用電量，台電表示，預期今年用電尖峰負載4,206萬瓩，夜尖峰負載3,831萬瓩，雙雙創新高。台電已規...

大數字／2030減碳新目標 力拚30%…積極追趕領先國

環境部2024年底由環境部長彭啓明親自公布2030年最新減碳目標，較基準年（2005年）減少28±2％，電力排放係數階段...

台電去年虧損逾400億元

台電2024年前11個月虧損257億元，全年估將虧損400多億元，經營雪上加霜。經濟部長郭智輝表示，截至去年底，台電累計...

大數字／碳盤查升級 新增500家企業

環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，將新增納入大型百貨公司、購物中心及量販店業、連鎖便利商店、超級市場、交通...

大數字／碳盤查管制標準「方式」 亞洲中段班

環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，對照鄰近國家盤查管制標準與方式，環境部官員透露，我國盤查管制標準及方式屬...

劉世芳：續透過科學研究 建立濕地碳匯資料

2月2日是國際濕地日，內政部長劉世芳今天出席「2025濕地日」活動時表示，內政部將持續透過科學研究，建立各濕地類型碳匯基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。