大數字／碳盤查管制標準「方式」 亞洲中段班

環境部2024年底公布第三波擴大應盤查登錄對象，對照鄰近國家盤查管制標準與方式，環境部官員透露，我國盤查管制標準及方式屬於中段班，管制對象不如新加坡年排碳量2千噸與日本3千噸的低門檻，雖領先南韓的2.5萬噸年排碳標準，但韓國的管制對象都需要經過第三方查驗機構查證。

環境部過去分別於2017、2023年二度修正應辦理碳盤查對象，目前針能源密集與主要耗能之排碳大戶，共計有302家公司（553廠）年排放量達每年2.5萬公噸二氧化碳當量的製造業為主。這次新增對象粗估約有500家企業（含2萬間門市）符合擴大列管盤查登錄對象，但這些對象只需要盤查範疇一與範疇二，且僅需申報，不用查驗，也不屬於2030年之前所規範的碳費收費對象。

日本的管制對象非屬強制性查驗，主要以營業場所（工廠、連鎖企業）年能源消耗量達1,500公秉油當量以上，或是符合節能法規定之特定貨托運、客運、航空等，運輸業，整體企業僱用員工人數達21名以上，各類溫室氣體年排碳達3,000噸為主。

南韓的管制對象為電力、汽電共生工業（鋼鐵、石化、水泥、煉油、非鐵金屬、造紙、紡織、機械、採礦、玻璃、陶瓷等）、建築物、廢棄物，公共電汽車、城市軌道、計程車、公路旅客、道路貨物運輸及民用航空，以及服務業及其他行業，納管門檻主要是以公司年排碳量超過12.5萬噸，或是設施年排放量超過2.5萬噸，都需要經過第三方查驗機構查證。