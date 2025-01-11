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劉世芳：續透過科學研究 建立濕地碳匯資料

中央社／ 台北11日電
內政部長劉世芳11日出席「2025濕地日」活動時表示，為協助完備國家溫室氣體排放清冊，內政部將持續透過科學研究，建立各濕地類型碳匯基礎調查資料。（內政部提供）中央社
內政部長劉世芳11日出席「2025濕地日」活動時表示，為協助完備國家溫室氣體排放清冊，內政部將持續透過科學研究，建立各濕地類型碳匯基礎調查資料。（內政部提供）中央社

2月2日是國際濕地日，內政部長劉世芳今天出席「2025濕地日」活動時表示，內政部將持續透過科學研究，建立各濕地類型碳匯基礎調查資料，以協助完備國家溫室氣體排放清冊。

內政部國家公園署透過新聞稿指出，為響應每年2月2日的國際濕地日，今天舉辦「2025濕地日」活動，劉世芳出席致詞表示，感謝國家公園署、合作部會機關、地方政府和在地夥伴長期的貢獻與努力，這一年台灣新增了1處地方級萬年濕地群重要濕地，也正式公告國家級新豐重要濕地保育利用計畫。

劉世芳說，濕地是地球上最重要的生態系統及天然資源之一，不僅能維護生物多樣性，具有蓄水、調洪、水質淨化等功能，更能吸收大氣中的二氧化碳轉換為有機碳儲存於濕地土壤、底泥或植物中，具有高度有效的碳匯能力，濕地的存續對於因應氣候變遷的衝擊有著關鍵的重要性。

劉世芳說，內政部將持續透過科學研究建立各濕地類型碳匯基礎調查資料，協助完備國家溫室氣體排放清冊，也感謝濕地保育聯盟、野鳥協會、荒野保護協會等民間團體及各級地方政府的共同努力，持續守護濕地保育、進行環境教育推廣，共同守護濕地碳匯功能。

台灣國家公園、重要濕地與海岸範圍占全國陸海域保育面積的25.4%，是台灣自然碳匯與碳吸存的關鍵場域，根據國家公園署「建置國家公園碳匯計畫」，必須持續盤整所轄各管理處等機關的碳排放源，估算自然碳匯，進而設定日後減碳策略及目標，以實踐國家淨零碳排藍圖。

劉世芳 國家公園 濕地

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