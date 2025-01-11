快訊

邪教教主淫魔行徑遭判17年　男星女友勇敢作證：我可以重新開始了

獲封「火海奇蹟」！洛杉磯野火燒整排富人區…這棟豪宅卻逃過

爽中5000元！他買刮刮樂先問「ChatGPT」 網友實測全驚呆

經部：風光發電明年底拚增8.2GW 續推地熱效能

中央社／ 台北11日電
經濟部長郭智輝在「經濟部年終記者會」。記者黃義書／攝影
經濟部長郭智輝在「經濟部年終記者會」。記者黃義書／攝影

經濟部端出「風光精進計畫」，離岸風電太陽光電2026年底拚增加8.2GW。前瞻能源地熱方面，今年除引進國際鑽井量能，推動深層地熱，也會在全台5處持續擴大淺層地熱效能。

經濟部昨天舉行年終記者會，經濟部長郭智輝指出，去年離岸風電發電量80.05億度，今明年估能再完成2.2GW、增加110億度綠電。光電方面，去年發出149.26億度，本預定今年底達20GW，「但很抱歉，過去因為一些理由比較慢」，仍有6GW右缺口，將在今明兩年填補、增加約65億度綠電。

為了加速進度，經濟部端出「風光精進計畫」，郭智輝表示，今年離岸風電累積目標量為4.78GW，著重協助風電業者取得金融支持；光電則聚焦推動漁電共生新模式，將推出光電快篩機制，並透過政府廉政監督平台，解決過去業者遭受黑道威脅等問題，未來所有案子從開標到工程結束，統統在國家法律下得到保障。

針對光電進度落後，郭智輝強調，過去只有方向沒有具體目標，今年以後將針對所有公共建設、以3個月為單位設下明確目標，也會每3個月公布實績。

另一方面，考量固定式場址空間有限，離岸風電勢必前進大水深區域，但浮動風場示範計畫尚未有具體時程，經濟部僅表示會持續就獎勵配套作法、完工時程等部分，蒐集各界意見以完備機制。至於3-3期選商規則方向，則正交由能源署進行選商相關研析作業。

此外，地熱部分，目前除了宜蘭員山首度深井鑽探，今年將持續引進國際鑽井量能，預計再增加3組鑽機；同時，擴大淺層地熱效能，建置開發地點包含結元硫磺子坪、中油土場、台東宏崙等5處。

太陽光電 經濟部 離岸風電

延伸閱讀

經長：爭取非紅供應鏈轉單 海外布局聚焦四國

經長看2奈米赴美 對台積開綠燈

水價調整 三個月內提方案

川普2.0來了！經長：「這些產業」將赴美投資 台美日半導體供應鏈合作

相關新聞

經部：風光發電明年底拚增8.2GW 續推地熱效能

經濟部端出「風光精進計畫」，離岸風電、太陽光電2026年底拚增加8.2GW。前瞻能源地熱方面，今年除引進國際鑽井量能，推...

2026年光電目標尚缺5.78GW 漁電共生將成主力

地面型光電推動不順，原訂20GW目標將延至2026年，缺口尚有5.78GW。能源署表示，目前掌握案源足以填滿缺口，其中，...

將卸任高鐵董座 江耀宗深夜Po出給全體員工的一封信

擔任台灣高鐵董座近9年的江耀宗，9日傳出下周將卸任，董事長職務將由總經理鄭光遠代理。江耀宗今深夜在臉書Po出給全體員工的...

餐飲業湧現掛牌潮和併購潮 能在紅海市場殺出一條路？

台灣餐飲市場近期相當熱鬧，除了湧現掛牌潮外，更出現併購潮，包括六角國際併購翰林茶館、迷客夏併購雙月食品。餐飲業者直言，餐飲業經營門檻愈來愈高，若不靠併購，很難維持健康的成長動能，更容易被市場遺忘。不過，這波掛牌潮+併購潮，真能使業者在紅海市場殺出一條路？

經部調水價 3個月內提方案

行政院長卓榮泰九日表示要面對合理水價，經濟部長郭智輝十日表示，三個月內將提出調整方案，自來水費已有三十一年沒調整，院長雖...

川普2.0 經長揭海外布局藍圖

川普二點○即將揭幕，經濟部長郭智輝昨天表示，經濟部因應川普二點○的海外布局重點包括美、德、日及菲律賓，要帶領廠商走向經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。