2026年光電目標尚缺5.78GW 漁電共生將成主力

地面型光電推動不順，原訂20GW目標將延至2026年，缺口尚有5.78GW。能源署表示，目前掌握案源足以填滿缺口，其中，地面型光電以漁電共生為主，預期農業部訂定的快篩表出爐後，可加快審查效率，未來也會據此跨部會推動國家示範區。

經濟部原訂定2025年光電設置目標20GW、2026年達23GW，因地面光電受阻，20GW目標將延後一年、2026年達標。

根據能源署統計，截至去年底，光電累計裝置容量為14.22GW，換言之，目前缺口尚有5.78GW。能源署表示，根據目前掌握案源，地面型多於屋頂型，地面型光電則以漁電共生為主，多數正在土地變更、農業容許申請階段，按規劃可在2026年達到20GW裝置容量目標。

官員不諱言，漁電共生必須取得地方農業單位農業容許，是當前最大的挑戰，亦為目前審查卡關點，但經濟部正與農業部合作研擬「快篩表」，明定不適合開發區位，其中，農業容許快篩表預計近期公布，將可精進程序審查效率。

屋頂型光電推動則相對順利，從2016年設置容量僅1.17GW，至2023年12月，已達7.72GW，現在更已突破9GW。能源署表示，會持續推動擴大家戶光電設置率，如此也能舒緩地面型光電申設壓力。

根據最新出爐的能源用地白皮書，國內推動地面型光電以漁電共生優先，並設立漸進開發與環境補償機制，其餘設置型態則藉由建立典範場域優化現行制度。

官員解釋，政府已劃出漁電共生專區約2萬公頃，多為濕地，部分已整合完成。除掌握漁電共生開發區位，也會參考農業部所訂定的快篩表，作為未來光電選址規劃原則，以此篩出合適的國家、國營土地，推動國家示範區。