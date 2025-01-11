將卸任高鐵董座 江耀宗深夜Po出給全體員工的一封信

擔任台灣高鐵董座近9年的江耀宗，9日傳出下周將卸任，董事長職務將由總經理鄭光遠代理。江耀宗今深夜在臉書Po出給全體員工的一封信，除表示過去8年歷經許多挑戰，此刻內心充滿感恩與不舍，並也細數員工的付出與努力成就了今天的高鐵，更讓他此生引以為傲。

現年72歲的江耀宗，曾任中鋼碳素化學公司董事長、高捷董事長、中鋼董事長、中華航空公司董事長、行政院公共工程委員會副主任委員、北市府捷運工程局長及國家中山科學研究院研究員等職，2016年10月18日被委以重任接棒高鐵董事長，至今已8年3個月。

對於傳出卸任消息，江耀宗今深夜在臉書發出給全體員工的一封信，信中表示，轉眼間他在高鐵的服務已走過了8個年頭，回首這些年共同經歷許多挑戰，也攜手創造無數的榮耀時刻，此刻內心充滿感恩與不舍。

江耀宗指出，8年前他懷抱著責任與期待接下董事長這個職務，高鐵肩負突破時空阻隔、拉近國人與在地關係的重要使命。一路走來見證每位同仁不辭辛勞的付出，以及對專業與品質的不懈追求。無論是迎接挑戰、精進服務或是提升績效，是員工的努力成就了今天的高鐵，成為全國甚至國際上的標竿企業。

江耀宗向員工表示，這段旅程中，他深刻體會每一個成果的背後，都是全體同仁共同努力的結晶。是員工在前線堅守崗位、幕後默默耕耘，以追求卓越的決心，讓高鐵在服務品質與營運績效上都能屢創佳績。這些日子特別感謝員工給予的信任與支持，讓他能帶領這個傑出的團隊，勇敢迎向每一個挑戰，能與各位攜手同行，為台灣創造便捷、安全的交通環境，始終深感榮幸。

江耀宗表示，如今他將正式卸下這個職務，他對高鐵的未來充滿信心，因為深知員工仍會以專業與熱忱，續寫更多動人的篇章，他的心也將永遠輿高鐵同在。最後再次向每一位同仁致上最深的謝意與祝福，是員工的堅持與努力，讓高鐵在過去的8年間，成為許多人心中最值得信賴的交通運具，也讓他此生引以為傲，衷心祝福未來的高鐵更加璀璨輝煌。