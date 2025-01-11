將卸任高鐵董座 江耀宗深夜Po出給全體員工的一封信

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵董事長江耀宗深夜在臉書Po出給全體員工的一封信。圖/取自江耀宗臉書
高鐵董事長江耀宗深夜在臉書Po出給全體員工的一封信。圖/取自江耀宗臉書

擔任台灣高鐵董座近9年的江耀宗，9日傳出下周將卸任，董事長職務將由總經理鄭光遠代理。江耀宗今深夜在臉書Po出給全體員工的一封信，除表示過去8年歷經許多挑戰，此刻內心充滿感恩與不舍，並也細數員工的付出與努力成就了今天的高鐵，更讓他此生引以為傲。

現年72歲的江耀宗，曾任中鋼碳素化學公司董事長、高捷董事長、中鋼董事長、中華航空公司董事長、行政院公共工程委員會副主任委員、北市府捷運工程局長及國家中山科學研究院研究員等職，2016年10月18日被委以重任接棒高鐵董事長，至今已8年3個月。

對於傳出卸任消息，江耀宗今深夜在臉書發出給全體員工的一封信，信中表示，轉眼間他在高鐵的服務已走過了8個年頭，回首這些年共同經歷許多挑戰，也攜手創造無數的榮耀時刻，此刻內心充滿感恩與不舍。

江耀宗指出，8年前他懷抱著責任與期待接下董事長這個職務，高鐵肩負突破時空阻隔、拉近國人與在地關係的重要使命。一路走來見證每位同仁不辭辛勞的付出，以及對專業與品質的不懈追求。無論是迎接挑戰、精進服務或是提升績效，是員工的努力成就了今天的高鐵，成為全國甚至國際上的標竿企業。

江耀宗向員工表示，這段旅程中，他深刻體會每一個成果的背後，都是全體同仁共同努力的結晶。是員工在前線堅守崗位、幕後默默耕耘，以追求卓越的決心，讓高鐵在服務品質與營運績效上都能屢創佳績。這些日子特別感謝員工給予的信任與支持，讓他能帶領這個傑出的團隊，勇敢迎向每一個挑戰，能與各位攜手同行，為台灣創造便捷、安全的交通環境，始終深感榮幸。

江耀宗表示，如今他將正式卸下這個職務，他對高鐵的未來充滿信心，因為深知員工仍會以專業與熱忱，續寫更多動人的篇章，他的心也將永遠輿高鐵同在。最後再次向每一位同仁致上最深的謝意與祝福，是員工的堅持與努力，讓高鐵在過去的8年間，成為許多人心中最值得信賴的交通運具，也讓他此生引以為傲，衷心祝福未來的高鐵更加璀璨輝煌。

中鋼 董事長

延伸閱讀

交長陳世凱：春節疏運已準備好 台鐵所有螺絲都要鎖緊

雲林春節疏運措施公布 最塞路段及時段出爐

影／春節疏運準備好了 陳世凱：台鐵所有螺絲都要鎖緊

8.9億人次 長三角鐵路去年旅客量創高

相關新聞

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝10日在年終記者會上表示，既然院長有指示，...

川普2.0來了！經長：「這些產業」將赴美投資 台美日半導體供應鏈合作

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日表示，我供應鏈將會往美國移動，繼半導體之後，包括ICT及汽車零件業將往美國投資，...

將卸任高鐵董座 江耀宗深夜Po出給全體員工的一封信

擔任台灣高鐵董座近9年的江耀宗，9日傳出下周將卸任，董事長職務將由總經理鄭光遠代理。江耀宗今深夜在臉書Po出給全體員工的...

美國非農就業報告出爐，聯準會第一季更不會降息

美國12月的非農就業報告甫出爐，對此大型金控內部提出最新的評估報告指出，聯準會的貨幣政策恐怕更為轉向聚焦通膨，更加確立聯...

台灣工具機去年出口衰退14.8% 機械公會為工具機叫屈

台灣機械公會理事長莊大立10日為台灣工具機產業叫屈，表示受到俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機...

川普批風電是垃圾 經長：2050年淨零碳排是全球共識

美國總統當選人川普近日抨擊風力發電如同垃圾，經濟部長郭智輝今天表示，全球共識仍是2050年達成淨零碳排，川普的總統任期僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。