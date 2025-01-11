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經部調水價 3個月內提方案

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

行政院長卓榮泰九日表示要面對合理水價經濟部長郭智輝十日表示，三個月內將提出調整方案，自來水費已有三十一年沒調整，院長雖有交待，但不代表馬上就會調漲水價，「各位可以放心，我們會做一些調適」，一般用戶的用水不會受到太多影響，但若是用水大戶，水價可能會調高，目前方案還在研擬。

卓榮泰日前在行政院會上表示，合理水價是國家與人民須勇於面對的問題，要求經濟部啟動合理檢討，適時提出報告。

經濟部十日舉行年終記者會，郭智輝說，台灣的水價現在是全世界最便宜，但現在自來水的成本已愈來愈高，以澎湖海水淡化廠為例，淡化一公噸海水成本是一百元，卻只能賣十元。院長交待檢討水價，但不代表要馬上調漲，「讓一般住戶的用水價格，不會受太多影響」。他說，如何反應自來水成本，還需要更多計算與模擬。

卓榮泰 水價 經濟部

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