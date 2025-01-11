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川普2.0 經長揭海外布局藍圖

聯合報／ 記者陳儷方江睿智／台北報導
經濟部長郭智輝昨指出，川普的關稅政策可能驅動更多供應鏈回台生產，台灣也有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應；經濟部會引導廠商增加美德日菲等國家的海外布局。示意圖。（路透）
經濟部長郭智輝昨指出，川普的關稅政策可能驅動更多供應鏈回台生產，台灣也有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應；經濟部會引導廠商增加美德日菲等國家的海外布局。示意圖。（路透）

川普二點○即將揭幕，經濟部長郭智輝昨天表示，經濟部因應川普二點○的海外布局重點包括美、德、日及菲律賓，要帶領廠商走向經濟日不落國，協助廠商群聚布局，海外布局的第一優先是半導體供應，繼半導體之後，也引導包括ＩＣＴ及汽車零件業往美國投資，航太產業則加強與美國合作。

經濟部十日舉行年終記者會，外界關心川普上任後地緣政治變化，以及台積電先進製程赴美設廠進度。郭智輝表示，廠商離開台灣到海外投資的成本非常高，但因為市場在海外，就國際投資而言，接近市場是非常重要的關鍵，台積電到美國設廠是因為美國業者希望他去，就台積電而言，到美設廠也可就近服務客戶。

郭智輝指出，他並不擔心川普提高關稅會衝擊台廠競爭力，台灣有半導體先進製程技術領先優勢，無法被取代，因此受到的負面影響非常小，但會有部分傳產業受衝擊，經濟部會持續推動傳產的高值化、低碳化、智慧化，協助廠商提高收益，且他認為川普的關稅政策可能讓供應鏈回台生產，也有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應。

郭智輝談及今年工作展望，特別提到促成台美日半導體供應鏈合作。他表示，今年第一季或第二季將在日本九州福岡設置具官方色彩的服務公司，也會簽署保護我國廠商的相關協議，服務進駐熊本的產業園區業者。繼半導體之後，台日合作下一個產業鎖定ＡＩ及無人機。

他表示，台商必須體認要面對的是美國提高關稅大環境，供應鏈將會往美國移動，包括ＩＣＴ及汽車零組件業；此外，他指出，台美科技有許多交流，台灣有機會在美國發展航太供應鏈產業，並將部分航太研發中心移到美國。

川普二點○勢將牽動台灣經濟發展。為加強台美關係，降低我對美出超，郭智輝昨表示，為分散能源供應、確保能源安全，在合理商業條件下，我方將考慮增加對美國能源採購。川普上任後，增加石油及頁岩油的供應，可望降低中下游石化業原料成本，國際石化能源格下降，也可以減緩全球通膨。

至於台積電先進製程赴美設廠進度是否更迫切？郭智輝預估，先進製程的投資規模二百八十億至三百億美元，是非常嚇人的金額，雖然到美國投資設廠是接近客戶，但相信台積電會審慎評估。過去規定製程差距二代以上才能赴海外投資，但現在技術差二代就差很遠，廠商要能賺錢才行。

台積電 川普 美國

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