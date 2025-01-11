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水價調整 三個月內提方案

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。聯合報系資料照
國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。聯合報系資料照

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。先前傳出水價將從50度以上起漲，平均漲幅上看四成。經濟部長郭智輝昨（10）日在年終記者會上表示，預計三個月內提出水價調整方案。

卓揆日前表示，國家和民眾皆須勇於面對合理水價問題，請經濟部啟動合理檢討。郭智輝昨日表示，院長有此交代但不代表馬上調水價，但既然院長有指示，經濟部一定盡快提檢討報告，因是民生重大議題，會在三個月內提出方案。

郭智輝表示，國內水價已31年沒漲價，且為全球最便宜，但成本愈來愈高，現在自來水普及率達95%，持續提升普及率需要高昂成本，例如海水淡化成本1噸就要100元，卻只能賣10元。

郭智輝舉例，對比礦泉水1公升賣20元，1噸水為1,000公升若裝成礦泉水，1噸水可賣2萬元。

至於水價如何調整？據了解，考量近年通膨因素，水價漲幅將高過舊有版本，級距預估從4級調高到7級，從50度以上起漲，平均漲幅上看四成。台水僅表示，待經部指示後，會進行綜合評估。

郭智輝表示，儘管新水價方案尚未定案，希望不要影響一般用水戶太多，用水較多的調整較多，如法國等先進國家有依照用水量、水質差異分級做法，但尚須研議。

水價 經濟部 通膨

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