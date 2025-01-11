經長：爭取非紅供應鏈轉單 海外布局聚焦四國

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝昨（10）日表示，我供應鏈將會往美國移動，繼半導體之後，包括ICT及汽車零件業將往美國投資，航太產業加強與美國合作。他表示，未來我產業海外布局將著重美國、日本、德國及菲律賓等國，以大帶小，形成產業聚落。

經濟部昨日舉行年終記者會，郭智輝談及今年工作展望，特別提到促成台美日半導體供應鏈合作。他表示，今年第1季或第2季將在日本九州福岡設置具有官方色彩的服務公司，也會簽署保護我商的相關協議，服務進駐熊本的產業園區業者。繼半導體之後，台日合作下一個產業鎖定AI及無人機，無人機研發中心將移到日本。

經長談話重點

在投資美國方面，郭智輝表示，今年持續參加美國「Select USA」，向美宣傳境外關內，並協助台商赴美投資。

他表示，台商必須體認要面對的是美國提高關稅大環境，供應鏈將會往美國移動，包括ICT及汽車零組件業；此外，他指出，台美科技有許多交流，航太供應鏈應可在美國發展，航太研發中心也會移到美國。

川普2.0勢將牽動台灣經濟發展。為加強台美關係，降低我對美出超，郭智輝表示，為分散能源供應、確保能源安全，在合理商業條件下，我方將考慮增加對美國能源採購。川普上任後，增加石油及頁岩油的供應，可望降低中下游石化業原料成本，國際石化能源格下降，也可以減緩全球通膨。

川普提高關稅及防堵中國大陸高科技，郭智輝認為，台灣會有一些轉單效應。他表示，除了台商回台投資外，台灣半導體製造無法取代，此外，台灣有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應，今年外銷訂單仍可持續成長。

在海外布局方面，亦即郭智輝所說的「境外關內」，將以美國、日本、德國、及菲律賓等四個國家為主，並且促成台美日半導體供應鏈合作，美日在半導體設備及材料具世界一流競爭力，藉由台灣半導體技術優勢，共同推動技術創新及大規模量產。