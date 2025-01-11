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薪資成長 連八月超越通膨…幅度六年來最大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處10日公布2024年前11月的薪資統計。聯合報系資料照
主計總處10日公布2024年前11月的薪資統計。聯合報系資料照

主計總處昨（10）日公布2024年前11月的薪資統計，實質總薪資平均5萬6,614元，年增1.99%，是六年來最大增幅。且從去年4月起，薪資增速已連續八個月超越通膨率。

統計去年前11月工業及服務業經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均為4萬6401元，年增2.75%；經常性薪資中位數則為3萬7230元，年增3.27%。若加計非經常性薪資（如獎金與加班費），總薪資平均達6萬985元，年增4.22%。

扣除物價影響後，前11月實質經常性薪資為4萬3,076元，年增0.55%，增幅也是近六年來最大。

近六年前11月實質總薪資變化
近六年前11月實質總薪資變化

近五年前11月實質經常性薪資變化
近五年前11月實質經常性薪資變化

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說，儘管去年全年通膨率再踩紅線，超過2%通膨警戒線，但由於廠商調薪及業績好獎金發得多，使薪資增速超越物價漲幅，主計總處表示，自去年4月起實質經常性薪資已轉正，且總薪資年增率創六年新高，顯示整體薪資結構正逐步改善。

值得注意的是，去年前11月經常性薪資低於平均數員工比率達69.24%，仍屬偏高，由於平均數受極端值影響，容易拉高整體平均，對此，譚文玲說明，主因去年電子業景氣轉好，高薪把平均數拉高，使得薪資處於平均數以下的占比偏高。

以行業別來看，去年前11月經常性薪資平均低於整體平均者包括住宿及餐飲（34,347元）、美容美髮等其他服務業（35,764元）、製造業44,249元、批發及零售業45,768元。

薪資水準高於整體平均的行業，則有金融及保險業（69,643元）、出版影音及資通訊業（67,480元）、專業科學及技術服務業（56,802元）等。

觀察中位數，主計總處指出，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型雇用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,960元與31,411元；受僱員工人數較多的製造業為35,516元，其中電子零組件製造業為45,344元；出版影音及資通訊業51,638元、金融及保險業56,377元，則相對較高。

薪資 通膨

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