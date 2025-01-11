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製造業加班工時 八年次高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
2024年11月製造業加班工時17.4小時，為近八年來次高。聯合報系資料照
2024年11月製造業加班工時17.4小時，為近八年來次高。聯合報系資料照

行政院主計總處昨（10）日發布2024年11月製造業加班工時17.4小時，為近八年來次高（僅次去年10月的17.5小時）。

其中，半導體所屬的電子零組件業更高達26.2小時，是44年來次高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，製造業加班工時持續處於偏高水準，主因人工智慧、高效能運算需求仍強，帶動我電子產品生產動能，12月又是歐美消費旺季，因此出口相當暢旺，預期下月發布去年12月加班工時仍會持續走高。

在受僱員工方面，去年11月底全體受僱員工人數850.2萬人，月增1.6萬人，其中製造業增加5,000人最多，住宿及餐飲業、支援服務業亦均增3,000人，藝術、娛樂及休閒服務業則減1,000人，若與2023年同月底比較，亦增6萬人。

不過，2024年11月底製造業受僱員工人數卻仍是呈現年減情形。

譚文玲指出，雖然整體出口、加班工時表現亮眼，但細看製造業各業別，仍存在景氣不均衡的現象，相較高科技產業，傳產稍微差一些，以受僱人數來看，也呈現減少。

製造業受僱員工人數自2023年下半年起至2024年上半年的年減幅度都滿大，最高時有近5萬人左右，直到去年初則是年減約4.2萬人，一直到去年11月年減幅才縮小至1萬人。

但觀察細部產業，傳產受僱員工人數確實是比較明顯的減少，而電子零組件製造業受僱員工人數則是呈現年增，「和出口反映一致」。

工時 製造業

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