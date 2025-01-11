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龍年效應失靈…出生數下滑 總人數減少逾2萬人

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
2024龍年出生數僅有13.4萬，不僅沒有大幅增加還稍稍跌落。聯合報系資料照
2024龍年出生數僅有13.4萬，不僅沒有大幅增加還稍稍跌落。聯合報系資料照

內政部於昨（10）日公布最新人口統計，2024年全年總出生數僅達13.4萬人，低於兔年（2023年）的13.5萬人，更比虎年（2022年）13.8萬人還低，龍年效應失靈，總人口也再呈負成長，出生少於死亡的負成長趨勢自2021年來已持續四年，去年總人口數為2,340.2萬人，較2023年減少逾2萬人。

根據內政部統計，台灣人口高峰出現在2019年，達2,360萬人。此後，受到新冠疫情與國際移動限制等影響，人口連續三年減少，至2022年降至2,326萬人，2023年因疫情滯留回台重設籍，出現回升至2,342萬人，2024年又回跌至2,340萬人。

從出生數據來看，2024年全年新生兒數為13萬4,856人，年粗出生率為千分之5.76，同期死亡人數則達20萬2,107人，導致自然增長數為負6萬7,251人，自2021年以來，「生不如死」的情況持續擴大，累計達48個月。

此次龍年效應的失效亦屬歷史首見，外界期待龍年效應再現，2024龍年出生數僅有13.4萬，不僅沒有大幅增加還稍稍跌落，顯示龍年不再是拯救出生率的萬靈丹。

從縣市角度來看，截至2024年12月底，相較於2023年同期，人口增長最多的縣市依序為：桃園市增加21,203人，台中市增加14,692人，新北市增加5,881人，以及新竹縣增加5,352人。

內政部 疫情

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