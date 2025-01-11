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桃園逆勢增 擁人口紅利

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
2024年人口增幅最為顯著縣市為桃園市。聯合報系資料照
2024年人口增幅最為顯著縣市為桃園市。聯合報系資料照

據內政部最新公布的人口統計，2024年桃園市人口增加最多，總計增加2萬1,203人，不僅人口增幅全國居冠，也是六都裡面唯一出生數超過死亡數的縣市。專家指出，主要與其區位優勢、就業機會增多相關，吸引家庭與年輕族群遷入。

統計顯示，2024年人口增幅最為顯著縣市依序為，桃園市增加2萬1,203人，累計達249萬人居冠；台中市增加1萬4,692人，累計286萬人；新北市增加5,881人，累計共404萬人；新竹縣增加5,352人，累計達59萬人。

六都中僅有桃園市在自然增加出現正成長，意味著桃園市的出生率仍高於死亡率

死亡率

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