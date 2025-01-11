環長：台灣過度瘋ESG 該降溫

減碳成為全球趨勢，卻也徒增亂象。環境部長彭啓明昨（10）日出席環團舉辦的論壇時坦言，現在社會過度瘋ESG（環境保護、社會責任、公司治理），應要降溫，有人想靠碳權快速致富是不對的。

台灣氣候行動網絡昨舉辦「淨零Team Taiwan 迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」。彭啓明在會中談及，現在社會風氣太瘋ESG，坊間實在太多各種課程、證照，就連環保首長也被騙，要把這種過度的熱潮減下來。而現在減碳速度不一，有些產業完全沒有轉型動力，需要驅動，有些則想靠碳權來快速致富，這也是不對的，減碳是目標，但不能造成恐慌。

行政院副院長鄭麗君則在論壇中指出，行政院正在積極針對今後減碳目標提出全新規劃，先前已經公布2030年減碳目標已提升至28%±2%，未來，政府將陸續公佈2032年及2035年的減碳新目標。

另外也將透過溫管基金及綠色成長基金將引導民間投資，促進淨零轉型所需的資金規模。