台灣工具機去年出口衰退14.8% 機械公會為工具機叫屈

台灣機械公會理事長莊大立10日為台灣工具機產業叫屈，表示受到俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機相關業者積極配合管制規定，善盡客戶調查責任，使得出口訂單受到不少影響。

另外，加上日幣、韓元大幅貶值，以及中國大陸低價產品傾銷，2023年工具機出口同比減少14%，2024年同比又下滑14.8%，累計兩年出口下滑達26.7%，是台灣機械出口產品中受影響最大的產業。

台灣機械產業2024年全年出口金額292.75億美元、年減0.6%。其中，前三大出口產品中，電子設備出口成長4.0%，檢量測設備出口成長3.6%，但工具機受到地緣政治影響較大，出口大幅減少14.8%，是主要出口品項中減少幅度最大者。

台灣工具機去年出口金額22.18億美元，年減14.8%。其中，金屬切削工具機出口值18.34美元、年減16.8%，金屬成型工具機出口值3.83億美元、年減3.7%。

台灣工具機暨零組件公會指出，去年台灣工具機出口前十大國家，依出口金額排序為中國大陸(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、泰國、德國、荷蘭、日本及南韓。

其中，排名第一的中國大陸，去年出口金額6.31億美元、年減11.5%，占比28.4%；第二的美國為3.41億美元、年減9.7%，占比15.3%；土耳其1.92億美元、年減33.6%，占比0.8%；印度1.45億美元，則是大幅成長20.8%。

工具機公會理事長陳伯佳表示，全球經濟受到多重因素影響，包括各國選舉政策未明、中東與俄烏地緣政治緊張、通膨升溫、原材料與物流成本上升，以及匯率波動等，讓市場對經濟復甦的前景感到憂慮，資本支出趨於觀望，需求也顯得疲弱。

展望2025年，全球經濟仍面臨許多不確定性，涵蓋美國川普新政的可能推行、供應鏈重組動態，以及國際淨零減碳政策帶來的經貿變化，這些挑戰雖增添變數，但也伴隨著相應的投資需求。

另一方面，少子化導致的勞動力短缺問題日益嚴峻，加速推動產業向自動化、數位化與綠色轉型方向發展。對工具機產業而言，這些趨勢不僅是挑戰，更是驅動需求與發展的契機。