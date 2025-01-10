快訊

逃亡24年！資深角頭「陳老師」討債奪命 士林地院一審判15年

被當人類地雷探測器！ 入俄參戰北韓軍使用「絞肉機」戰略

鬼鬼吳映潔無預警未婚當媽！ 陸網熱搜「一面倒留言」四個字

台灣工具機去年出口衰退14.8% 機械公會為工具機叫屈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣工具機去年出口衰退14.8%，是台灣機械出口產品中受影響最大的。記者宋健生/攝影
台灣工具機去年出口衰退14.8%，是台灣機械出口產品中受影響最大的。記者宋健生/攝影

台灣機械公會理事長莊大立10日為台灣工具機產業叫屈，表示受到俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機相關業者積極配合管制規定，善盡客戶調查責任，使得出口訂單受到不少影響。

另外，加上日幣、韓元大幅貶值，以及中國大陸低價產品傾銷，2023年工具機出口同比減少14%，2024年同比又下滑14.8%，累計兩年出口下滑達26.7%，是台灣機械出口產品中受影響最大的產業。

台灣機械產業2024年全年出口金額292.75億美元、年減0.6%。其中，前三大出口產品中，電子設備出口成長4.0%，檢量測設備出口成長3.6%，但工具機受到地緣政治影響較大，出口大幅減少14.8%，是主要出口品項中減少幅度最大者。

台灣工具機去年出口金額22.18億美元，年減14.8%。其中，金屬切削工具機出口值18.34美元、年減16.8%，金屬成型工具機出口值3.83億美元、年減3.7%。

台灣工具機暨零組件公會指出，去年台灣工具機出口前十大國家，依出口金額排序為中國大陸(含香港)、美國、土耳其、印度、越南、泰國、德國、荷蘭、日本及南韓。

其中，排名第一的中國大陸，去年出口金額6.31億美元、年減11.5%，占比28.4%；第二的美國為3.41億美元、年減9.7%，占比15.3%；土耳其1.92億美元、年減33.6%，占比0.8%；印度1.45億美元，則是大幅成長20.8%。

工具機公會理事長陳伯佳表示，全球經濟受到多重因素影響，包括各國選舉政策未明、中東與俄烏地緣政治緊張、通膨升溫、原材料與物流成本上升，以及匯率波動等，讓市場對經濟復甦的前景感到憂慮，資本支出趨於觀望，需求也顯得疲弱。

展望2025年，全球經濟仍面臨許多不確定性，涵蓋美國川普新政的可能推行、供應鏈重組動態，以及國際淨零減碳政策帶來的經貿變化，這些挑戰雖增添變數，但也伴隨著相應的投資需求。

另一方面，少子化導致的勞動力短缺問題日益嚴峻，加速推動產業向自動化、數位化與綠色轉型方向發展。對工具機產業而言，這些趨勢不僅是挑戰，更是驅動需求與發展的契機。

工具機

延伸閱讀

工具機去年出口額減近15% 公會：今年全球經濟仍難料

工具機產業節能標章頒獎 友嘉、永進、百德等大廠獲獎

說好的24小時內停火呢? 川普俄烏特使將期限延至100天

會計師看時事／產業控股 創造新成長曲線

相關新聞

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝10日在年終記者會上表示，既然院長有指示，...

川普2.0來了！經長：「這些產業」將赴美投資 台美日半導體供應鏈合作

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日表示，我供應鏈將會往美國移動，繼半導體之後，包括ICT及汽車零件業將往美國投資，...

台灣工具機去年出口衰退14.8% 機械公會為工具機叫屈

台灣機械公會理事長莊大立10日為台灣工具機產業叫屈，表示受到俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機...

川普批風電是垃圾 經長：2050年淨零碳排是全球共識

美國總統當選人川普近日抨擊風力發電如同垃圾，經濟部長郭智輝今天表示，全球共識仍是2050年達成淨零碳排，川普的總統任期僅...

川普效應！經長：我有望爭取「非紅供應鏈」轉單、並增加對美能源採購

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日在經濟部年終記者會上表示，台灣有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應，今年外銷訂單仍可...

經濟部：3個月內提出水價調整方案

行政院長卓榮泰9日表示要面對合理水價，經濟部長郭智輝10日表示，3個月提出調整版本，自來水費已有31年沒有調整，院長雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。