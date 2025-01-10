對美增購能源因應川普2.0 經長：在合理條件下考慮

川普2.0關稅來勢洶洶，經濟部長郭智輝今天表示，將協助ICT、汽車零組業和航太產業赴美國投資合作，聚焦美國、德國、日本和菲律賓等地建立產業聚落。他也說，將在合理商業條件下，考慮增加對美國能源採購。

美國總統當選人川普即將就職，外界關注川普2.0可能使關稅戰升溫，以及供應鏈移動等影響。郭智輝今天在年終記者會上表示，川普關稅政策若是對全球各國加徵關稅10%，對台灣影響不大，但川普近日表示將針對中國、加拿大和墨西哥課徵更高的關稅，這將對在這3國投資的台商產生衝擊。

他表示，台廠若是在中國生產，產品最終銷往美國，在川普可能對進口產品加徵關稅趨勢下，建議廠商評估生產基地，經濟部也會協助以美國市場為主的供應鏈赴美投資，包括ICT和汽車零組件業等2項產業。此外，看好航太供應鏈優勢，也將與美國共同合作航太供應鏈。

為協助供應鏈遷移以因應川普2.0，郭智輝表示，今年將聚焦美國、德國、日本和菲律賓等地，透過以大帶小和境外關內的模式，協助廠商在海外建立產業聚落，將優先協助半導體供應鏈落地，逐步在海外建立台灣的產業園區。

至於未來是否擴大對美國採購關鍵原物料，郭智輝表示，分散能源供給來源、確保能源安全是政策方向，也需要繼續強化，在合理商業條件下，可以考慮增加對美國能源採購。

郭智輝表示，台灣廠商可能受惠川普2.0轉單效益，台灣在最重要的先進製程有技術領先優勢，影響不大，但傳統產業可能會受到衝擊，經濟部會持續推動高值化和低碳化發展，推動異業結盟等方式，在轉單效益和非紅供應鏈趨勢下，今年外銷訂單成長值得期待。

政府積極推動半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等5大信賴產業，郭智輝強調，台灣產業過去幾十年來受到國際信賴，因為廠商對自己承諾的事情全力以赴，包括品質和交期，台灣代工產業厲害之處在於既有彈性又有速度，看好未來4年台灣高科技產業發展，也有信心傳統產業恢復過去的榮景。

經濟部去年起開始推動IC設計研發補助計畫，累計補助38件，投入新台幣73.7億元經費，預期可帶動上下游200家廠商，創造逾4000億元產值。郭智輝表示，台廠須掌握非紅供應鏈商機，包括開發無人機晶片等；至於財劃法三讀修正是否影響補助經費，他表示，基於國家發展，會盡量滿足IC設計產業發展，經費若不足會考慮舉債。