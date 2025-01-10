環團：公私協力邁向淨零 建議2035年減碳52%

台灣氣候行動網絡今天表示，政府、產業與民間協力採用正確作法，2035年達成符合抑制升溫攝氏1.5度的減量目標仍可行，並建議還沒公布的2035年減碳目標應較基準年減碳52%。

台灣氣候行動網絡舉辦「迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」，行政院副院長兼國家氣候變遷對策委員會副召集人、行政院永續長的鄭麗君出席致詞允諾以2030年、2032年、2035年3個國家減碳新目標，展現減碳決心。

環境部已公布2030年減碳目標調整為較基準年減碳28%加減2個百分點，即26%到30%。

不過，台灣氣候行動網絡研究總監趙家緯認為，世界各國預計於今年向聯合國氣候變化綱要公約提交最新版本的「國家自主貢獻（NDC）」，是台灣的減量目標首次對齊國際氣候治理的加嚴週期。

趙家緯並說，根據國際科學模型模擬，如果2035年減碳目標不足，將直接影響2050年淨零的實現，他並援引民間智庫與國外機構的研究，建議台灣2030年減量目標應提高至40%，2035年需達到52%。

環境部長彭啓明說，已在試算2032年目標。稍後座談時他也說，減碳需要公私協力，而且社會溝通很重要，不僅於與公民團體，也包含產業界。

氣候對策協會共同發起人黃品涵表示，2030年是重要的檢核點，未來5年間的機制建立、預算規劃等，將影響2035年減量目標是否可更上一層樓。

台灣氣候行動網絡研究員林怡均認為，目前的產業減碳政策仍過於分散，呼籲政府參酌國際上的整合性工業淨零戰略架構，明確制定整合性的「產業轉型上位政策」，明定高碳排產業的減排目標與具體路徑，並公開說明石化、鋼鐵、半導體業的階段性減碳目標、轉型路徑、量化檢核指標、監督機制等。

中央研究院經濟所兼任研究員蕭代基強調，經濟誘因、行政管制等政策工具在減碳策略中至關重要，產業轉型政策不能只仰賴補貼，需有強而有力的管制作為。