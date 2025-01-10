快訊

逃亡24年！資深角頭「陳老師」討債奪命 士林地院一審判15年

被當人類地雷探測器！ 入俄參戰北韓軍使用「絞肉機」戰略

鬼鬼吳映潔無預警未婚當媽！ 陸網熱搜「一面倒留言」四個字

環團：公私協力邁向淨零 建議2035年減碳52%

中央社／ 台北10日電

台灣氣候行動網絡今天表示，政府、產業與民間協力採用正確作法，2035年達成符合抑制升溫攝氏1.5度的減量目標仍可行，並建議還沒公布的2035年減碳目標應較基準年減碳52%。

台灣氣候行動網絡舉辦「迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」，行政院副院長兼國家氣候變遷對策委員會副召集人、行政院永續長的鄭麗君出席致詞允諾以2030年、2032年、2035年3個國家減碳新目標，展現減碳決心。

環境部已公布2030年減碳目標調整為較基準年減碳28%加減2個百分點，即26%到30%。

不過，台灣氣候行動網絡研究總監趙家緯認為，世界各國預計於今年向聯合國氣候變化綱要公約提交最新版本的「國家自主貢獻（NDC）」，是台灣的減量目標首次對齊國際氣候治理的加嚴週期。

趙家緯並說，根據國際科學模型模擬，如果2035年減碳目標不足，將直接影響2050年淨零的實現，他並援引民間智庫與國外機構的研究，建議台灣2030年減量目標應提高至40%，2035年需達到52%。

環境部長彭啓明說，已在試算2032年目標。稍後座談時他也說，減碳需要公私協力，而且社會溝通很重要，不僅於與公民團體，也包含產業界。

氣候對策協會共同發起人黃品涵表示，2030年是重要的檢核點，未來5年間的機制建立、預算規劃等，將影響2035年減量目標是否可更上一層樓。

台灣氣候行動網絡研究員林怡均認為，目前的產業減碳政策仍過於分散，呼籲政府參酌國際上的整合性工業淨零戰略架構，明確制定整合性的「產業轉型上位政策」，明定高碳排產業的減排目標與具體路徑，並公開說明石化、鋼鐵、半導體業的階段性減碳目標、轉型路徑、量化檢核指標、監督機制等。

中央研究院經濟所兼任研究員蕭代基強調，經濟誘因、行政管制等政策工具在減碳策略中至關重要，產業轉型政策不能只仰賴補貼，需有強而有力的管制作為。

淨零 減碳 行政院

延伸閱讀

邁向減碳3.0 環境部長彭啓明：台灣過度瘋ESG 該降溫

台灣NDC 3.0減碳新目標23日出爐 鄭麗君：將廣徵意見

經濟日報社論／減碳路徑務實 才能確切達標

法師也要學減碳 高市淨零學院前進佛光山授課

相關新聞

凍漲31年水價要漲了？經長：3個月內提方案 用量大者將調漲較多

國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝10日在年終記者會上表示，既然院長有指示，...

川普2.0來了！經長：「這些產業」將赴美投資 台美日半導體供應鏈合作

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日表示，我供應鏈將會往美國移動，繼半導體之後，包括ICT及汽車零件業將往美國投資，...

台灣工具機去年出口衰退14.8% 機械公會為工具機叫屈

台灣機械公會理事長莊大立10日為台灣工具機產業叫屈，表示受到俄烏戰爭影響，為避免台灣工具機淪為戰爭武器的生產工具，工具機...

川普批風電是垃圾 經長：2050年淨零碳排是全球共識

美國總統當選人川普近日抨擊風力發電如同垃圾，經濟部長郭智輝今天表示，全球共識仍是2050年達成淨零碳排，川普的總統任期僅...

川普效應！經長：我有望爭取「非紅供應鏈」轉單、並增加對美能源採購

川普2.0時代來臨。經濟部長郭智輝10日在經濟部年終記者會上表示，台灣有機會爭取「非紅供應鏈」轉單效應，今年外銷訂單仍可...

經濟部：3個月內提出水價調整方案

行政院長卓榮泰9日表示要面對合理水價，經濟部長郭智輝10日表示，3個月提出調整版本，自來水費已有31年沒有調整，院長雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。